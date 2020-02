PKK-Anschlag in Afrin: Auch Kinder unter Verletzten – acht Tote

Istanbul – Bei einem schweren LKW-Bombenanschlag der Terrororganisation PKK/YPG im syrischen Afrin, starben nach Angaben der türkischen Tageszeitung Milliyet acht Zivilisten und sieben wurden dabei verletzt, darunter auch Kinder.

Der Attentäter steuerte den mit Dieselfässern vollbeladenen Lastwagen ins Stadtzentrum und zündete anschließend den im Lastwagen versteckten Sprengsatz.

The PKK/YPG terrorist organisation added another to their barbaric attacks. The terrorists who exploded an IED in a truck containing diesel-loaded barrels in the city center of Afrin killed 8 innocent civilians while injuring 7 more, including children. pic.twitter.com/AxCYOnGOJF

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 10, 2020