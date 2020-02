Kann Borussia Dortmund diese Saison noch Meister werden?

Borussia Dortmund hat nach einem durchwachsenem Start in die Bundesligasaison wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Zumindest ist man nach dem 21. Spieltag Tabellendritter und hat nur vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenführer aus München.

Es wäre also durchaus verfrüht, die Borussen bereits aus dem Titelrennen auszunehmen. Denn der Rückstand ist so gering, dass man diesen in den verbleibenden Spielen aufholen kann.

Allerdings muss man auch sagen, dass Borussia Dortmund einige Probleme hat, die gegen einen Triumph in der Bundesliga sprechen. Darunter fallen vor allem die Defensive und Verletzungen von Leistungsträgern.

Bereits dieses Wochenende könnte daher eine Vorentscheidung fallen. Die Bundesliga Prognosen für das bevorstehende Spiel sehen auf jeden Fall spannend aus. Viel dürfte davon abhängen, wie Dortmund die Ausfälle von Marco Reus und Axel Witsel für den Rest der Saison ausgleichen kann.

Denn vor allem Reus ist für das Team eigentlich unersetzlich. Und bis der wieder zur Mannschaft stösst, könnte der Rückstand auf Bayern München und RB Leipzig bereits zu groß sein.

Die Dortmunder Abwehrschwäche

Hinzu kommt bei den Borussen auch noch die Schwäche in der Abwehr. Und bisher scheint das Trainergespann nicht in der Lage zu sein, hierfür eine Lösung zu finden. In den letzten sechs Spielen kassierte der BVB 13 Gegentore.

Die Abwehr um Mats Hummels macht in der laufenden Saison einen mehr als nur wackligen Eindruck. Und so lange man dieses Problem nicht in den Griff bekommt, hat Dortmund keine Chance auf den Meistertitel.

Auf der anderen Seite ist Borussia Dortmund allerdings in der Lage jeden Gegner in der Bundesliga offensiv an die Wand zu spielen. Mit 59 Toren ist der BVB bisher die erfolgreichste Mannschaft der Liga. Außerdem ist Neuzugang Erling Haaland gerade erst zum Kader dazugestoßen und hat noch jede Menge Entwicklungspotenzial.

Sobald Marco Reus im März wieder fit ist, gehört die Offensive der Dortmunder zu den besten in Europa. Wenn der BVB in den kommenden Spielen dann auch noch die Schwächen in der Verteidigung beseitigen kann und Mats Hummels zu alter Form zurückfindet, kann Dortmund noch an den Bayern und den Leipzigern vorbeiziehen.

Titelchancen sind noch intakt

Am vorletzten Spieltag der Bundesligasaison treffen Borussia Dortmund und RB Leipzig im direkten Duell aufeinander. Wenn die Meisterschaft bis dahin noch nicht entschieden ist, könnte die Entscheidung in diesem Spiel fallen. Und zwar durchaus zu Gunsten von Borussia Dortmund. Deshalb sollte man die Dortmunder jetzt noch nicht aufgeben.