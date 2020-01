Turkish Airlines-Absturz: US-Offizielle übten Druck auf niederländische Behörden aus

Bei der Untersuchung des Flugzeugabsturzes der Turkish Airlines in der Nähe von Amsterdam im Jahr 2009 wurde das Dutch Safety Board von den Amerikanern unter Druck gesetzt, die Rolle von Konstruktionsfehlern bei der Boeing 737 NG bei dem Absturz herunterzuspielen, berichtet die New York Times auf der Grundlage eigener Recherchen.

New York – Bei der Untersuchung des Flugzeugabsturzes der Turkish Airlines in der Nähe von Amsterdam im Jahr 2009 wurde das Dutch Safety Board von den Amerikanern unter Druck gesetzt, die Rolle von Konstruktionsfehlern bei der Boeing 737 NG bei dem Absturz herunterzuspielen, berichtet die New York Times auf der Grundlage eigener Recherchen.

Nach Angaben der Zeitung gebe es viele Parallelen zwischen dem Absturz von 2009 und den jüngsten Abstürzen mit Flugzeugen des Typs Boeing 737 MAX, dem Nachfolger der Boeing 737 NG.

Der Absturz auf einem Feld in der Nähe des Amsterdamer Flughafens Schiphol forderte neun Tote, darunter die drei Piloten. Der niederländische Sicherheitsrat gab den Piloten die Hauptschuld an dem Absturz und sagte, sie hätten zu spät erkannt, dass das Flugzeug automatisch auf falsche Informationen eines defekten Höhenmessers reagierte. Und als die Piloten erkannten, dass das Flugzeug kurz vor der Landung in Schiphol stark an Geschwindigkeit verlor, reagierten sie nicht mehr angemessen, was zum Absturz führte, hieß es im Bericht.

Nach Angaben der New York Times führte der Druck amerikanischer Parteien – darunter Boeing und die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA – dazu, dass das niederländische Sicherheitsbüro eine Studie von Professor Sidney Dekker im offiziellen Bericht weitgehend ausließ.

Dekker, ein Spezialist für menschliche Handlungen bei Katastrophen und zuvor Teilzeitpilot auf der Boeing 737, wurde vom Safety Board gebeten, die menschlichen Faktoren des Absturzes zu untersuchen.

Dekkers Studie betonte die Konstruktionsfehler der Boeing 737 NG und ihre katastrophalen Folgen. Laut Dekker stellt der Unfall von 2009 „ein solches Sentinel-Ereignis dar, das nie ernst genommen wurde“.

In seiner Studie warf Dekker Boeing vor, die Aufmerksamkeit von den eigenen „Konstruktionsfehlern“ und anderen Fehlern mit „kaum glaubwürdigen“ Aussagen, die die Piloten zu mehr Wachsamkeit mahnten, in eine andere Richtung zu lenken.

Hinweise auf grundsätzliche Konstruktionsmängel der 737-800 wollen die Amerikaner in dem Bericht nicht lesen, intervenierten und pochten auf menschliches Versagen als Hauptursache.

Nur etwa eine Seite von Dekkers 90-seitigem Schlussbericht schaffte es in den Bericht des niederländischen Sicherheitsamtes, so die New York Times.

Boeing und die FAA hätten die Schuld weitgehend den Piloten der Turkish Airlines zugeschrieben, so Dekker und eine andere anonyme Quelle gegenüber der New York Times.

Der New York Times zufolge wusste Boeing schon Jahre vor dem Absturz von 2009, dass die Boeing 737 NG einen defekten Sensor hatte, der den Autopiloten dazu veranlassen konnte, die Geschwindigkeit falsch zu reduzieren. Doch Boeing sah dies nicht als Sicherheitsrisiko an, da die Piloten eingreifen würden – ähnlich wie später bei der 737 MAX, so die Zeitung. Dekkers Studie zeigte, dass wichtige Informationen über die möglicherweise fehlerhaft arbeitenden Höhenmesser nicht im Handbuch des Piloten enthalten waren.

Das Wissen um diese Konstruktionsfehler hätte beim Bau der Boeing 737 MAX einen großen Unterschied machen können, so die New York Times. Zwei dieser Flugzeuge stürzten kürzlich ab – in Indonesien im Oktober 2018 und in Äthiopien im März 2019 – aufgrund eines Konstruktionsfehlers, der die Nase des Flugzeugs automatisch nach unten drückte. Die Piloten waren nicht in der Lage, diese automatische Bewegung umzukehren. Bei diesen Unfällen kamen 346 Menschen ums Leben.

In einer Antwort sagte Boeing gegenüber der New York Times, dass die Unfälle mit der Boeing 737 Max und der Turkish Airlines 737 NG nicht miteinander verglichen werden können. „Diese Unfälle betrafen grundlegend unterschiedliche Systemeingaben und Flugphasen“, sagte das Unternehmen. Bezüglich seiner Beteiligung am Bericht des Dutch Safety Board sagte Boeing, es sei „typisch und entscheidend für erfolgreiche Untersuchungen, dass Boeing und andere Hersteller mit den Untersuchungsbehörden zusammenarbeiten“.