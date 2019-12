Einmal um die Welt – in die schönsten Casinoresorts

Teilen

Wie sich inzwischen herumgesprochen hat, wird das Spielen im Netz immer beliebter. Unsere Online Casino Erfahrungen waren bisher sehr gut, denn so manches Unternehmen steht für hochkarätige Spielmöglichkeiten und satte Gewinne.

Erlaubt es dir Zeit, kann sich jedoch auch eine Reise um die Welt lohnen. Wir haben uns auf die Suche nach den schönsten Casino Resorts gemacht und finden, dass sich der Besuch in jedem Fall lohnt. Die klassische Spielbank, die hat jedenfalls noch lange nicht ausgedient.

Platz 3 – Ceasars Palace, Las Vegas (USA)

Auch, wenn es der Name des Resorts vermuten lässt: Mit dem Palast des römischen Imperators Julius Cäsar hat das renommierte Caesars Palace in Las Vegas natürlich nichts gemeinsam. Der römische Stil, der kommt hier dennoch perfekt zur Geltung.

In dem Luxus Hotelkomplex lässt es sich wunderbar entspannen. Wer den Nervenkitzel sucht, der kommt im hauseigenen Casino garantiert auf seine Kosten. Spannung, Spaß und hohe Gewinne haben das Resort zu dem gemacht, was es heute ist. Und obwohl Las Vegas selbst inzwischen von Macau eingeholt wurde: Einen Besuch im Caesars Palace sollten sich USA Besucher auf keinen Fall entgehen lassen! Übrigens kommen Spieler hier auch auf ihre Kosten, wenn sie Sportwetten und Pferderennen bezogen. Die Betreiber des gigantischen Komplexes haben wirklich an alles gedacht.

Platz 2 – Venetian, Macau (China)

So reizvoll Online Casinos auch sein mögen: In Sachen Luxus werden sie vom Venetian im chinesischen Macau um Längen überholt! Über eine halbe Million Quadratmeter Fläche laden hier zum Spielen ein. Insgesamt erwartet Gäste eine Auswahl aus vier verschiedenen Bereichen mit Spielautomaten, Roulette und vielen weiteren Möglichkeiten. Allein 3.400 Geldspielgeräte stehen Besuchern hier zur Verfügung.

Zwar liegt das Venetian ein wenig abgelegen, als Tourist bietet sich aber dennoch die Chance, schnell dort hin zu gelangen. Für all den Glamour und Luxus lohnt es sich eindeutig, hier einen Zwischenstopp auf der Asien Reise einzuplanen. Viele bezeichnen das Resort als Casino Wunderland. Für eine besondere Anreise bietet sich die Gondelfahrt an, die über das San Luca Kanalsystem möglich ist. So lassen sich unbeschwerte Stunden rund um die Spielbank genießen. Wer lieber auf Wasser verzichtet, der kommt selbstverständlich ebenfalls ans Ziel. Für uns ist das Venetian eindeutig eines der schönsten Reiseziele 2020.

Platz 1 – Bellagio, Las Vegas (USA)

Obwohl wir Ihnen Macau bereits auf unseren Seiten empfohlen haben, ist das Bellagio in Las Vegas nach wie vor die unbestrittene Nummer 1, wenn es um lokales Glücksspiel in gehobenem Ambiente geht. Wer hier vorbeischaut, der sollte sich standesgemäß kleiden. Jeans und Hemd haben keine Chance. Edler als im Bellagio geht es nirgendwo sonst zu. Und ganz unabhängig davon möchten wir natürlich über die Spielmöglichkeiten sprechen, die Sie hier erwarten. Das Casino befindet sich unmittelbar an einem See, der insgesamt rund 8 Hektar fasst.

Bekannt wurde er durch seinen gigantischen Springbrunnen. Wer diesen Brunnen genug bewundert hat, der findet im Herzen des Casino Resorts über 2.300 Geldspielautomaten sowie mehrere hundert Spieltische. Höhepunkt der Reise sind die beiden Millionenjackpots. Schon ein Besuch kann reichen, um bis zu zwei Millionen schwerer nach Hause zu gehen – ein wenig Glück natürlich immer vorausgesetzt.

Auch online spielen kann sich lohnen

Erst wenn man die schönsten Casino Resorts der Welt erlebt hat, weiß man die Schönheit zu schätzen. Und obwohl Online Gaming in Sachen Ambiente nur bedingt mithalten kann, lohnt es sich sicher, das eigene Glück zu Hause auf die Probe zu stellen. Schließlich bieten sich hier unzählige Gewinnchancen. Wenn es gut läuft, reichen die Gewinne sogar, um sich schon bald auf den Weg ins erste der drei beliebtesten Resorts zu machen. Zugebenermaßen sind solche Reise nicht ganz günstig. Dafür lohnen Sie sich aber auch umso mehr.