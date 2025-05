Bill Gates will fast sein gesamtes Vermögen spenden

Seattle – In einer historischen Ankündigung hat der Microsoft-Mitbegründer und Philanthrop Bill Gates zugesagt, 99 % seines persönlichen Vermögens, das auf rund 168 Milliarden Dollar geschätzt wird, in den nächsten zwei Jahrzehnten an die Gates Foundation zu spenden.

„Es gibt zu viele dringende Probleme, die gelöst werden müssen, als dass ich Ressourcen zurückhalten könnte, mit denen ich den Menschen helfen könnte“, so Gates in einer Erklärung. „Deshalb habe ich mich entschlossen, mein Geld viel schneller an die Gesellschaft zurückzugeben, als ich ursprünglich geplant hatte.

Diese Zusage gehört zu den größten philanthropischen Spenden aller Zeiten und übertrifft inflationsbereinigt die historischen Beiträge von Industriellen wie John D. Rockefeller und Andrew Carnegie. Nur die Zusage des Berkshire Hathaway-Investors Warren Buffett, sein Vermögen zu spenden, das derzeit von Forbes auf 160 Milliarden Dollar geschätzt wird, könnte je nach den Schwankungen der Aktienmärkte noch größer sein.

Die am Donnerstag bekannt gegebene Zusage zielt darauf ab, die weltweite Armut, vermeidbare Krankheiten sowie die Mütter- und Kindersterblichkeit zu bekämpfen, wobei die Stiftung bis zu ihrer Schließung am 31. Dezember 2045 rund 200 Milliarden Dollar an die ärmsten Gemeinden der Welt verteilen soll.

Bei einer Veranstaltung in Indian Wells, Kalifornien, bezeichnete Gates die Entscheidung als aufregend“ und betonte die Dringlichkeit, sein Vermögen jetzt einzusetzen, um Leben zu retten und zu verbessern.

„Ich denke, 20 Jahre sind das richtige Gleichgewicht zwischen dem, so viel wie möglich zu geben, um diese Dinge voranzubringen, und den Menschen mitzuteilen, dass dieses Geld bald weg sein wird“, sagte Gates gegenüber The Associated Press.

Der beschleunigte Zeitplan stellt eine Abweichung von früheren Plänen dar, da die Stiftung zuvor kein festes Datum für die Schließung festgelegt hatte.

Die Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der die weltweiten Hilfsbudgets mit erheblichen Kürzungen konfrontiert sind, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo die Trump-Administration die Auslandshilfe seit ihrem Amtsantritt im Januar reduziert hat.

Gates kritisierte implizit diese Kürzungen und erklärte, er wolle verhindern, dass „Neugeborene, Kinder und Mütter an vermeidbaren Ursachen sterben“ und Krankheiten wie Polio, Malaria und Masern ausgerottet werden. Er hob auch die Rolle der Stiftung bei der Armutsbekämpfung hervor und merkte an, dass keine einzelne Organisation die staatliche Finanzierung vollständig ersetzen könne, dass sein Beitrag aber einen wesentlichen Beitrag leisten könne.

Die Spende von Gates, die sich derzeit auf rund 107 Milliarden Dollar beläuft, wird schrittweise erfolgen, so dass die Stiftung ihre Ausgaben in den nächsten 20 Jahren verdoppeln kann. Gates und seine Ex-Frau Melinda French Gates haben seit der Gründung der Stiftung im Jahr 2000 bereits geschätzte 47,7 Milliarden Dollar an die Stiftung und ihre Vorgängerin gespendet.

Das Paar, das sich 2021 scheiden ließ, gründete die Organisation mit dem Ziel, die globale Gesundheitsversorgung und Armutsbekämpfung voranzutreiben, und machte sie damit zur größten Wohltätigkeitsstiftung der Welt.

Gates, ein Gründungsmitglied des Giving Pledge, setzt sich seit langem dafür ein, dass Milliardäre den Großteil ihres Vermögens für wohltätige Zwecke spenden sollten. Sein jüngstes Engagement steht im Einklang mit dieser Philosophie, denn er hinterlässt jedem seiner drei Kinder Jennifer, Rory und Phoebe nur einen kleinen Teil – weniger als 1 % – seines Vermögens.

„Es ist keine Dynastie. Ich will nicht, dass sie Microsoft leiten“, sagte Gates Anfang des Jahres im Podcast Figuring Out with Raj Shamani. „Ich möchte ihnen die Chance geben, ihr eigenes Einkommen und ihren eigenen Erfolg zu haben.“

