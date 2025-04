Damaskus – Nach der Bombardierung zukünftiger türkischer Luftwaffenstützpunkte in Syrien durch Israel hat der syrische Präsident Ahmed al-Scharaa einen weiteren Besuch in der Türkei angekündigt.

„Ein Luftabwehrsystem vom Typ Hisar wird in T4 stationiert, um den Stützpunkt aus der Luft zu schützen“, so eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle gegenüber Middle East Eye am vergangenen Dienstag.

„Der Stützpunkt würde es der Türkei ermöglichen, die Luftüberlegenheit in diesem Gebiet zu erlangen, was Israel ernsthaft beunruhigt, weil es seine operative Freiheit in der Region untergräbt“, sagte sie.

In einer dramatischen Eskalation mit weitreichenden möglichen regionalen Folgen zerstörten israelische Luftangriffe wichtige syrische Luftwaffenstützpunkte, nur wenige Stunden vor geplanten türkischen Militärbesuchen. Verteidigungsanalysten werteten dies als eindeutiges Signal an Ankara, sich aus Syrien herauszuhalten.“

Erst im Februar traf er sich in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und bereits im Dezember vergangenen Jahres mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan in Damaskus.

Israeli Defence Minister Israel Katz warned Syria’s government the country would “pay a heavy price” if it threatened Israel’s security interests.

It followed a wave of Israeli strikes across Syria on Wednesday amid reports Turkey was planning to take over Syria’s T4 air base. pic.twitter.com/r2c0Z2AWeF

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 4, 2025