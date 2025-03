Selenskyj: „Putin wird bald sterben, das ist eine Tatsache“

Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab am Mittwoch eine bemerkenswerte Erklärung ab und behauptete, dass der russische Präsident Wladimir Putin „bald sterben wird, und das ist eine Tatsache“.

Die kühne Aussage, die mit spürbarer Frustration geäußert wurde, erfolgte während eines Interviews mit europäischen Journalisten in Paris, angesichts anhaltender Spekulationen über Putins Gesundheit und eines sich verschärfenden Kriegs in der Ukraine.

Die Äußerungen Selenskyjs waren Teil eines umfassenderen Appells an die Vereinigten Staaten und Europa, den Druck auf Russland aufrechtzuerhalten.

„Er wird bald sterben, und dann wird alles vorbei sein“, sagte Selenskyj und deutete damit an, dass Putins Ableben das Ende des Konflikts bedeuten könnte, der die Ukraine seit Februar 2022 verwüstet. Der ukrainische Staatschef forderte die westlichen Verbündeten auf, Russland politisch und wirtschaftlich zu isolieren, und warnte davor, dass jede Aufweichung der Haltung den Kreml ermutigen könnte.

„Es ist sehr wichtig, dass Amerika Putin nicht dabei hilft, aus dieser globalen Isolation herauszukommen. Das ist gefährlich“, betonte er.

Die Äußerungen des ukrainischen Präsidenten fallen mit anhaltenden Gerüchten über Putins sich verschlechternden Gesundheitszustand zusammen.

Seit Monaten kursieren Berichte über den körperlichen Verfall des russischen Staatschefs, angeheizt durch Aufnahmen, die ihn mit aufgedunsenem Gesicht, zitternden Händen und unsicherem Gang zeigen – Symptome, von denen einige vermuten, dass sie auf die Parkinson-Krankheit oder andere ernsthafte Erkrankungen hinweisen könnten.

Selenskyjs Vorhersage folgt auf eine Woche mit bedeutenden Entwicklungen in diesem Krieg. Am Dienstag vermittelten die Vereinigten Staaten in Riad, Saudi-Arabien, ein Teil-Waffenstillstandsabkommen, das darauf abzielt, die Angriffe auf die Energieinfrastruktur zu stoppen und die sichere Schifffahrt im Schwarzen Meer zu gewährleisten.

Selenskyj begrüßte zwar die Vereinbarung, warnte jedoch, dass Russlands nächtlicher Beschuss der Ukraine mit 117 Drohnen – von denen die meisten abgefangen wurden – Moskaus mangelndes Engagement für den Frieden zeige. „Dies ist der Beweis dafür, dass Russland diesen Krieg weiter in die Länge zieht“, sagte er in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Selenskyjs unverblümte Prognose löste gemischte Reaktionen aus. In Kiew äußerten einige ukrainische Beamte und Bürger vorsichtige Hoffnung und sahen in Putins möglichem Rückzug einen Wendepunkt.

„Wenn er weg ist, könnte das von ihm aufgebaute System zusammenbrechen“, sagte Oleksiy Haran, ein politischer Analyst in der Ukraine. Andere warnten jedoch davor, dass die russische Machtstruktur über Putin hinaus fortbestehen könnte, da Nachfolger der harten Linie bereit stünden.

International sorgte die Erklärung für Aufsehen, aber kaum für einen offiziellen Kommentar. Der französische Präsident Emmanuel Macron, der sich am Mittwoch mit Selenskyj in Paris traf, ging nicht direkt auf Putins Gesundheit ein. Stattdessen konzentrierte sich Macron auf die Notwendigkeit europäischer Einigkeit und verstärkter Militärhilfe für die Ukraine und warnte, dass jede Verletzung der Waffenstillstandsbedingungen durch Russland die EU-Truppen in einen direkten Konflikt hineinziehen könnte.

Der Kreml wies Selenskyjs Behauptungen erwartungsgemäß zurück. Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Äußerungen als „einen weiteren verzweifelten Versuch, von den Verlusten der Ukraine auf dem Schlachtfeld abzulenken“, und betonte, Putin sei bei robuster Gesundheit und habe weiterhin das volle Kommando. Doch die reduzierten öffentlichen Auftritte des russischen Staatschefs – zuletzt eine zweiwöchige Abwesenheit im November 2024 – haben die Spekulationen nur angeheizt.

Zelensky: Putin fears losing his power. He will die soon. I’m younger than Putin. Bet on me.

Today Russia attacked civilian infrastructure, not energy.

Russia lost control over the Black Sea and needs ceasefire there. 0/ pic.twitter.com/cXnhglVSQA

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) March 26, 2025