Israelische Armee berichtet nun in türkischer Sprache

Israelische Armee startet türkischsprachigen X-Account und wirft Fragen auf angesichts von Berichten über Lobbyarbeit in den USA in Bezug auf das Syrien-Engagement der Türkei.

Tel Aviv – Die israelischen Streitkräfte (IDF) hat angesichts der regionalen Entwicklungen digitale Plattformen in türkischer Sprache eingerichtet. Die Konten wurden in den führenden sozialen Netzwerken X und Telegram in der Türkei eröffnet.

Im ersten Videobeitrag begrüßte ein Mitglied der israelischen Armee die Zuschauer auf Türkisch mit den Worten: „Hallo Türkiye, willkommen auf dem offiziellen X-Account der israelischen Armee. Diese Plattform wird genutzt, um verlässliche Echtzeit-Updates über die Entwicklungen in der Region zu liefern. Folgen Sie uns.“

Das Titelbild des Kontos zeigt israelische Soldaten, die vor den Flaggen der Türkei und Israels salutieren, was die Reichweite der Plattform für das türkischsprachige Publikum weiter unterstreicht.

Wachsender Einfluss der Türkei in der Region

Berichten zufolge setzt sich Israel in den USA dafür ein, dass Syrien schwach und dezentralisiert bleibt und Russland seine Militärstützpunkte dort beibehalten kann, um dem wachsenden Einfluss der Türkei in der Region entgegenzuwirken, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Die oft angespannten Beziehungen der Türkei zu Israel wurden durch den Gaza-Krieg stark belastet, und israelische Beamte haben Washington mitgeteilt, dass die neuen syrischen Machthaber, die von Ankara unterstützt werden, eine Bedrohung für Israels Grenzen darstellen, so Reuters weiter.

Die Lobbyarbeit deutet auf eine konzertierte israelische Kampagne zur Beeinflussung der US-Politik in einer für Syrien kritischen Phase hin, in der die Gruppe, die Bashar al-Assad gestürzt hat, versucht, den zerrütteten Staat zu stabilisieren und Washington dazu zu bringen, die strafenden Sanktionen aufzuheben.

Israel übermittelte seine Ansichten an hochrangige US-Beamte bei Treffen in Washington im Februar und anschließenden Treffen in Israel mit Vertretern des US-Kongresses, so drei US-Quellen und eine weitere Person, die mit den Kontakten vertraut ist.

„Israels große Befürchtung ist, dass die Türkei eintritt und diese neue syrische Ordnung schützt, die dann zu einer Basis für die Hamas und andere militante Gruppen wird“, so Aron Lund, Mitarbeiter der US-amerikanischen Denkfabrik Century International.

Weltweites Images des israelischen Militärs

Die IDF-Sprechereinheit, die für die Gestaltung des weltweiten Images des israelischen Militärs verantwortlich ist, nutzt seit langem die sozialen Medien, um mit verschiedenen Zielgruppen zu kommunizieren. Seit der Einrichtung eines New Media Desk im Jahr 2009 hat die Einheit ihre Präsenz auf 30 Plattformen ausgebaut und ein eigenes Team für die Verwaltung dieser Kanäle eingesetzt.

Die Aufnahme der türkischen Sprache in das Sprachenarsenal unterstreicht die Anpassungsfähigkeit der Abteilung an geopolitische Veränderungen und ihr Engagement für die öffentliche Diplomatie, eine Rolle, die sie seit ihrer Gründung im Jahr 1948 spielt.

Analysten gehen davon aus, dass der Zeitpunkt des Starts mit der sich entwickelnden Rolle der Türkei in der Region übereinstimmt, insbesondere nach ihren militärischen und diplomatischen Manövern in Syrien.

Da Ankara sich als wichtiger Akteur behauptet, scheint Israel darauf bedacht zu sein, dass seine Sichtweise die türkischsprachige Bevölkerung direkt erreicht und die traditionellen Medienfilter umgangen werden. Der Schritt spiegelt auch die breitere Doktrin der IDF aus dem Jahr 2015 wider, die die Medien als strategisches Instrument neben militärischen Operationen betont.

Mit dem Start der neuen Plattformen wird der IDF-Sprecher Konten in sieben Sprachen betreiben: Hebräisch, Englisch, Arabisch, Französisch, Spanisch, Persisch und Türkisch.