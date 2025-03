Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) warnte am Montag, dass die Wasserknappheit im Gazastreifen ein kritisches Ausmaß erreicht hat.

Gaza – Seit Oktober 2023 behindern die israelischen Behörden bewusst den Zugang der Palästinenser zu der für das Überleben im Gazastreifen erforderlichen Menge an Wasser.

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) warnte am Montag, dass die Wasserknappheit im Gazastreifen ein kritisches Ausmaß erreicht hat. Derzeit habe nur einer von zehn Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Etwa 600.000 Menschen hatten im November 2024 wieder Zugang zu Trinkwasser, doch die Versorgung wurde erneut unterbrochen, berichtete die Unicef-Mitarbeiterin Rosalia Poulin aus Gaza.

Die Situation hat sich weiter verschlechtert, nachdem die israelischen Streitkräfte gestern die Stromversorgung im Gazastreifen unterbrochen haben, wodurch die lebenswichtigen Wasserentsalzungsanlagen nicht mehr funktionieren.

„Für Tausende von Familien und Kindern ist es absolut entscheidend, wieder Zugang zu Wasser zu erhalten“, betonte Polin.

Nach Schätzungen von UN-Organisationen benötigen 1,8 Millionen Menschen – mehr als die Hälfte von ihnen Kinder – dringend Wasser, sanitäre Einrichtungen und medizinische Hilfe.

„Wie können die Menschen an einem zerstörten Ort leben? Es gibt nichts Lebensnotwendiges, keine Infrastruktur, kein Wasser, keine Kanalisation, keinen Strom“, so Faten Abu Haloub, Mutter von fünf Kindern, gegenüber Al Jazeera.

„Manchmal denke ich, wir wären besser dran gewesen, wenn wir im Krieg gestorben wären“.

Entsalzungsanlage seit Stromausfall stark beeinträchtigt

Nach Angaben von UNICEF ist die Entsalzungsanlage, die die Lebensader für die Versorgung von rund 500.000 Menschen im zentralen und südlichen Gazastreifen mit sauberem Trinkwasser darstellt, seit dem Stromausfall stark beeinträchtigt.

Die Anlage, die zuvor auf eine Kombination aus begrenzten Brennstoffreserven und Solarenergie angewiesen war, arbeitet jetzt mit einer Kapazität von nur 10 %, wobei die Brennstoffvorräte voraussichtlich nicht länger als zehn Tage reichen werden.

Die von den israelischen Behörden verhängte Blockade der Treibstoffeinfuhren hat die Bemühungen um die Aufrechterhaltung der Wasserproduktion weiter behindert.

Wasserkrise begann vor dem 7. Oktober 2023

Der Gazastreifen befindet sich in einer schweren Wasserkrise – doch diese Katastrophe begann lange vor dem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023.

Die Region ist auf ihr küstennahes Grundwasserbecken angewiesen, aus dem 90 Prozent der Wasserversorgung stammen. Doch diese lebenswichtige Quelle entlang der östlichen Mittelmeerküste ist seit langem durch Abwässer, chemische Infiltration, übermäßige Wasserentnahme und Eindringen von Meerwasser verseucht.

Infolgedessen sind viele Bewohner auf unregulierte private Wassertanker und kleine Entsalzungsanlagen angewiesen. Die verbleibenden 10 Prozent des Wassers im Gazastreifen stammen aus kleinen israelisch betriebenen Entsalzungsanlagen.

Die Wasserkrise in Gaza ist nicht nur eine Folge des Krieges – sie ist eine Kriegswaffe, die systematisch eingesetzt wird, um einer ganzen Bevölkerung die wichtigste Ressource des Lebens zu entziehen.

Bill van Esveld, stellvertretender Direktor für Israel und Palästina bei Human Rights Watch, sagte:

„Wir haben festgestellt, dass die israelische Regierung die Palästinenser im Gazastreifen absichtlich tötet, indem sie ihnen das Wasser vorenthält, das sie zum Überleben brauchen. Das bedeutet, dass sie einer Bevölkerung absichtlich Bedingungen auferlegen, von denen sie wissen, dass sie eine große Anzahl dieser Menschen töten werden.“

Wasser ist eine Lebensader, die alle Lebewesen mit Nahrung versorgt und ihnen das Überleben sichert. Doch in Gaza wurde diese lebenswichtige Arterie absichtlich unterbrochen. Israels Zerstörung der Wasserinfrastruktur, die Blockade und die Zugangsbeschränkungen haben ein menschliches Grundbedürfnis in eine Kriegswaffe verwandelt. Die Bombardierungen und Massenvertreibungen haben diese humanitäre Katastrophe noch verschlimmert, so dass Millionen von Palästinensern ums Überleben kämpfen.

Blockierung wasserbezogener Hilfen

Die israelischen Behörden haben auch fast alle humanitären Hilfsgüter, die mit Wasser zu tun haben, von der Einreise in den Gazastreifen ausgeschlossen, darunter Wasserfiltersysteme, Wassertanks und Materialien, die für die Reparatur der Wasserinfrastruktur benötigt werden.

Mehrere Personen, die mit humanitären Hilfsorganisationen zusammenarbeiten, berichteten Human Rights Watch, dass die israelischen Behörden Gegenstände ausschließen, die sie als „doppelten Verwendungszweck“ betrachten und die ihrer Meinung nach für militärische Zwecke verwendet werden könnten.

Die Mitarbeiter von humanitären Hilfsorganisationen sagten, dass die israelischen Behörden keine Liste der von ihnen abgelehnten Gegenstände zur Verfügung stellen und auch keine schriftlichen Erklärungen abgeben oder Einsprüche gegen die Ablehnung lebensrettender Gegenstände zulassen.

