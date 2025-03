In einem knappen Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform X am Samstagabend antwortete Musk auf einen Kommentar des rechtsgerichteten Kommentators Gunther Eagleman

Los Angeles – Der politisch einflussreiche Tech-Milliardär Elon Musk hat einen Feuersturm der Debatte entfacht, indem er öffentlich Forderungen nach einem Austritt der Vereinigten Staaten aus der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) und den Vereinten Nationen (UN) unterstützte.

In einem knappen Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform X am Samstagabend antwortete Musk auf einen Kommentar des rechtsgerichteten Kommentators Gunther Eagleman, der schrieb:

„Es ist Zeit, die NATO und die UN zu verlassen“, mit einem einfachen, aber brisanten „Ich stimme zu“. Die Äußerung des Leiters des U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) unter der Regierung von Präsident Donald Trump hat eine anhaltende Diskussion über Amerikas Rolle in internationalen Bündnissen verstärkt.

Musks Unterstützung für den Ausstieg aus diesen Eckpfeilern der Institutionen steht im Einklang mit seinem allgemeinen ideologischen Bestreben, die seiner Meinung nach ineffizienten oder zu weitreichenden globalen Rahmenbedingungen zu reduzieren.

Als Leiter der DOGE, eines neu gegründeten Beratungsgremiums, das mit der Kürzung von Bundesausgaben und der Umstrukturierung von Regierungsgeschäften beauftragt ist, hat Musk immer wieder dafür plädiert, der amerikanischen Souveränität und wirtschaftlichen Eigenständigkeit Priorität einzuräumen.

NATO und die UN Relikte aus Kalten Krieg

Quellen, die ihm nahe stehen, deuten darauf hin, dass er die NATO und die UNO als Relikte aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg betrachtet, die den Interessen der USA nicht mehr effektiv dienen und jährlich Milliarden von Dollar verschlingen, während sie immer weniger Gewinn abwerfen.

Seine Haltung entspricht den Äußerungen einiger republikanischer Gesetzgeber, darunter Senator Mike Lee, der vor kurzem einen Gesetzentwurf für den Austritt der USA aus der UNO eingebracht hat, weil sie mit der „America First“-Agenda der Trump-Regierung kollidiert. Musks Kritik an der NATO ist nicht neu. Im Februar 2025 forderte er eine „Überholung“ des Bündnisses und stellte dessen Relevanz nach der Auflösung des Warschauer Paktes, dem Gegenstück zum Kalten Krieg, in Frage.

„Ich habe mich immer gefragt, warum die NATO weiter existiert, obwohl sich ihr Erzfeind und ihre Daseinsberechtigung aufgelöst hat“, schrieb Musk im vergangenen Jahr, und dieser Gedanke scheint sich zu einer vollmundigen Forderung nach einem Rückzug auszuweiten.

Der Zeitpunkt der Erklärung von Musk verleiht ihr zusätzliches Gewicht. Sie folgt auf ein angespanntes Treffen zwischen Präsident Trump, Vizepräsident JD Vance und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski am Freitag im Oval Office, bei dem Trump mit Zelenski aneinandergeraten ist, was auf eine mögliche Veränderung der US-Außenpolitik hindeutet.

Musks Befürwortung eines NATO-Austritts könnte als stillschweigende Unterstützung für Trumps Bestreben interpretiert werden, die internationalen Verpflichtungen der USA neu zu verhandeln oder zu reduzieren, zumal die europäischen Verbündeten sich bemühen, auf die Aussicht auf ein geringeres Engagement der USA zu reagieren.

Kritiker warnen jedoch, dass Musks Position die globale Sicherheit destabilisieren könnte. Die 1949 gegründete NATO ist ein Grundpfeiler der westlichen Verteidigung, wobei ihre Klausel zur kollektiven Verteidigung nach Artikel 5 nur einmal in Anspruch genommen wurde – nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf die Vereinigten Staaten.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs, die Trumps Rhetorik bereits misstrauisch gegenüberstehen, äußerten sich besorgt über die Aussicht auf einen Rückzug der USA.

„Dies würde einen Keil tief in das Herz des Bündnisses treiben“, sagte der ehemalige NATO-Kommandeur James Stavridis und deutete an, dass dies ‚die letzten Tage der NATO‘ markieren und Europa dazu zwingen könnte, seinen eigenen unabhängigen Verteidigungsrahmen aufzubauen.

Musks Gegner stellen auch seine Befugnis in Frage, sich in solchen Angelegenheiten einzumischen. Als nicht gewählter Beamter ohne formale außenpolitische Funktion wurde sein Einfluss – der durch seine enge Beziehung zu Trump und seine Leitung der DOGE noch verstärkt wurde – kritisch hinterfragt. „Ein südafrikanischer Tech-Milliardär, der in Verteidigungsfragen berät, ist eine Clownshow“, witzelte ein X-Nutzer und spiegelte damit ein allgemeines Unbehagen über Musks wachsenden Einfluss auf die US-Regierung wider.