Türkei: Südeuropas neues Start-Up Powerhouse

Istanbul – Eine Welle der Innovation schwappt über Ost- und Südosteuropa, da Start-ups aus der Region ein bemerkenswertes Wachstum und eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit an den Tag legen und damit weltweit Aufmerksamkeit erregen.

An der Spitze dieses aufkeimenden Ökosystems steht die Türkei, die ihre Position als das Startup-Kraftzentrum der Region gefestigt hat, die wirtschaftliche Dynamik vorantreibt und eine neue Generation von Unternehmern inspiriert.

Technologieunternehmen mit türkischer „DNA“, von der Online-Lieferbranche – die es geschafft hat, in der Zeit nach der Pandemie zu überleben – bis hin zu Unternehmen für künstliche Intelligenz, führen die Liste mit den höchsten Investitionen 2024 in dieser Region an

In den letzten Jahren haben Länder wie Polen, Rumänien, Kroatien und die baltischen Staaten eine florierende Tech-Szene erlebt, die durch steigende Löhne, einen robusten privaten Konsum und eine unterstützende Regierungspolitik angeheizt wurde.

Türkei: Schnell entwickelndes Startup-Ökosystem

Die Türkei ist jedoch führend und verfügt über ein sich schnell entwickelndes Startup-Ökosystem, das sich in nur kurzer Zeit von bescheidenen Anfängen zu einem Zentrum von Milliarden-Dollar-Unternehmen entwickelt hat.

Laut dem „Venture in Eastern Europe 2024 Report“, der von der Organisation How To Web und dem Unternehmen Infobip erstellt wurde, haben Startups aus der osteuropäischen Region im vergangenen Jahr 1.286 Deals abgeschlossen und eine Finanzierung von fast 3,9 Milliarden Euro erhalten.

Rund 90 % des gesamten Finanzierungsvolumens wurde von acht Ländern aufgebracht, davon über 1 Mrd. Euro in der Türkei, die auch die meisten Transaktionen verzeichnete, nämlich 534 von insgesamt 1.286 Deals.

Tatsächlich floss das Kapital nicht nur in türkische Unternehmen, die sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, sondern auch in solche, die bereits den Titel eines Einhorns erworben haben. In der Wirtschaft ist ein Unicorn ein Startup-Unternehmen mit einem Wert von über einer Milliarde US-Dollar, das sich in Privatbesitz befindet und nicht an der Börse notiert ist .

Dies gilt für das Unternehmen AI Insider, das im Bereich Marketing tätig ist, ebenso wie für die beliebte Online-Lieferanwendung Getir, die jeweils 225 Mio. EUR aufbrachten.

