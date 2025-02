Kiew: „Niemand kann die Ukraine zwingen, aufzugeben“

„Das einzige Land in Europa, das in diesen Tagen nicht am Rad dreht, ist die Ukraine. Ein Land, das seit drei Jahren ununterbrochen mit der gleichen Kreml-Scheiße übergossen wird, aus allen Richtungen. Wie könnte man Menschen noch überraschen, die vor drei Jahren beschlossen haben, mit 5000 Helmen gegen die zweitgrößte Armee der Welt und eine Atommacht Widerstand zu leisten?

Enttäuscht kann nur werden, wer zuvor idealisiert hat. Die meisten UkrainerInnen wussten immer, woran sie mit Amerika sind. Ja, es ist schmutzig, was Trump gerade abzieht, unelegant und alles andere als das Verhalten eines Verbündeten. Aber überrascht? Nein. Was wir sehen, ist nichts anderes als eine Psychological Operation, ein „flood the zone“-Game. Trump macht das, seitdem er seinen stattlichen Hintern in den Sessel im Oval Office gehievt hat.

Kanada, Grönland, Mexiko, der Panama-Kanal. Jetzt sind die Ukrainer dran. Aber wer glaubt, die Ukraine ließe sich in dieses Spiel hineinziehen, hat nicht verstanden, mit wem er es zu tun hat.

Trump weiß genau, dass er sich keinen echten Rückzug aus Europa leisten kann. Wirtschaftlich wäre das ein Schuss ins eigene Bein: Die EU ist einer der größten Handelspartner der USA. Ohne den europäischen Markt würden amerikanische Unternehmen massiv an Einfluss und Umsatz verlieren. Auch militärisch ist Europa unverzichtbar. Ohne die US-Militärbasen in Deutschland, Italien oder der Türkei wären Operationen im Nahen Osten und in Afrika kaum möglich bzw. extrem teuer.“