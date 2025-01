Syrischer Verteidigungsminister droht PKK-Ableger

Damaskus – Der syrische Verteidigungsminister sagte in einem Gespräch mit den Medien, dass Damaskus offen für Gespräche mit den kurdisch geführten Kräften über deren Integration in die nationale Armee sei, aber auch bereit sei, im Falle der Notwendigkeit Gewalt anzuwenden.

„Die Tür für Verhandlungen mit den (kurdisch geführten) Syrischen Demokratischen Kräften steht derzeit offen“, sagte Murhaf Abu Qasra gegenüber Reportern. „Wenn wir Gewalt anwenden müssen, werden wir bereit sein.“

Letzten Monat berichtete ein Beamter der Nachrichtenagentur AFP, dass eine SDF-Delegation den syrischen Übergangsführer Ahmed al-Scharaa getroffen habe, der die Gruppe Hayat Tahrir al-Sham anführt, die die Rebellenoffensive zum Sturz von Bashar al-Assad angeführt hat.

Scharaa hatte gegenüber dem Fernsehsender Al Arabiya erklärt, dass die kurdisch geführten Kräfte in die neue nationale Armee integriert werden sollten, damit die Waffen „allein in den Händen des Staates sind“.

Qasra erklärte zudem, man werde mit den Ländern des Ostens und des Westens Gespräche über die Ausrüstung der nationalen Armee führen und die Präsenz der türkischen Streitkräfte in Syrien weiterhin mit türkischen Vertretern besprechen.

„Die Beziehungen der Verwaltung zur Türkei werden ausgezeichnet sein“, sagte Qasra

In Bezug auf die Terrorgruppe SDF sagte er, dass sich die Terrororganisation „vor der Konferenz für den nationalen Dialog auflösen muss“.

Unter Hinweis auf die Behauptung der SDF, in ihren Gefängnissen befänden sich „10.000 Daesh-Kämpfer“, sagte Abu Qasra, dass sie die richtige Zahl auf 2.500 schätzen.

Die SDF hat sich in 14 Jahren Bürgerkrieg eine halbautonome Zone in Nordsyrien geschaffen und führt derzeit Gespräche mit der neuen Regierung in Damaskus.

Der Kommandeur der SDF, Mazloum Abdi, sagte in einem Interview mit dem saudi-arabischen Nachrichtensender Asharq News letzte Woche, dass die SDF offen für eine Integration mit dem Verteidigungsministerium seien, allerdings als „militärischer Block“ und ohne sich aufzulösen. Qasra lehnte diesen Vorschlag am Sonntag ab.

