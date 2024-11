Griechenland: Fans verurteilen Israels Genozid

Athen – Fans von Panathinaikos entrollten ein Transparent mit der Aufschrift „Stoppt den Völkermord. Freiheit für Palästina“, als ihre Mannschaft in der Basketball-Euroleague in Athen gegen Maccabi Tel Aviv antrat.

Aufnahmen des Journalisten Giorgos Solaris zeigen, wie die Fans das Transparent halten und palästinensische Flaggen schwenken.

Das Spiel der 9. Runde der EuroLeague zwischen Panathinaikos AKTOR Athen und Maccabi Playtika Tel Aviv endete mit einem 93:87 zugunsten der griechischen Mannschaft.

Greek 🇬🇷 fans giving Maccabi Tel Aviv 🇮🇱 fans the welcome they deserve:

‘We see your racism

We see your genocide

Stop the genocide

History will damn you’

Free Palestine 🇵🇸 today. pic.twitter.com/6PHzE3hkzw

— Howard Beckett (@BeckettUnite) November 15, 2024