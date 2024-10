In der Türkei wurde der erste lokal entwickelte und produzierte Mehrzweckhubschrauber, den von Turkish Aerospace Industries (TAI, TUSAŞ) entwickelten T625 Gökbey, offiziell an die Gendarmerie übergeben.

Ankara – In der Türkei wurde der erste lokal entwickelte und produzierte Mehrzweckhubschrauber, den von Turkish Aerospace Industries (TAI, TUSAŞ) entwickelten T625 Gökbey, offiziell an die Gendarmerie übergeben.

Auch der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan nahm an der Auslieferungszeremonie des Hubschraubers in Ankara teil. Erdogan betonte, dass sie entschlossen seien, das Ideal einer völlig unabhängigen Türkei in der Verteidigungsindustrie zu verwirklichen.

Erdogan:

Wir werden mehr arbeiten, trotz der Verräter, wir werden mehr produzieren, trotz der Schurken, wir werden mehr entwickeln, trotz der Imperialisten. Solange wir unseren Traum von einer völlig unabhängigen Türkei in der Rüstungsindustrie nicht verwirklicht haben, gibt es für uns kein Halten, kein Ausruhen und kein Durchatmen.

Mehmet Demiroğlu, Generaldirektor von TAI, wies darauf hin, dass der Hubschrauber für verschiedene Einsätze geeignet ist und dass nach der Lieferung an das Generalkommando der Gendarmerie in den kommenden Jahren weitere Hubschrauber an andere Institutionen geliefert werden sollen.

Der T625 ist ein zweimotoriger 6-Tonnen-Hubschrauber der neuen Generation, der nach Angaben von TAI als Reaktion auf eine wachsende Marktnachfrage entwickelt wurde.

Der Mehrzweckhubschrauber hat eine Spannweite von 15, 87 Meter, 2 Motoren und 5 Blätter am Hauptrotor. Der Durchmesser des Hauptrotors beträgt 13,2 Meter.

Die Treibstoffkapazität beträgt 1020 Kilogramm und das Fahrwerk ist einziehbar. Das Cockpit des sechs Tonnen schweren Mehrzweckhubschraubers sei mit modernster Avionik ausgestattet.

Der T625 wurde hauptsächlich für den militärischen Einsatz gebaut, kann aber auch als Luftambulanz, bei Offshore-Einsätzen, Such- und Rettungsaktionen verwendet werden.

