Türkischer Kampfjet TFX Kaan absolviert zweiten Testflug

Teilen

Ankara – Während die Verhandlungen über die Verkäufe des US-Jets F-16 mit der Türkei noch laufen, hat das erste Kampfflugzeug der Türkei, der TFX-Kaan, weniger als drei Monate nach seinem Erstflug seinen zweiten Testflug absolviert.

Ein weiterer Meilenstein in den Bemühungen des Landes, seine Luftwaffe aufzurüsten und die Abhängigkeit vom Ausland zu verringern.

Der Testflug fand in Begleitung eines F-16 der türkischen Luftwaffe am 6. Mai statt, bei dem das Flugzeug nach Angaben des Sprechers des Sekretariats für Verteidigungsindustrie (SSB), Prof. Haluk Görgün, 14 Minuten lang in der Luft blieb und eine Höhe von 10.000 Fuß (3.050 Meter) sowie eine Geschwindigkeit von 230kt erreichte. Der Erstflug wurde am 21. Februar dieses Jahres durchgeführt.

„Heute haben wir einen weiteren bedeutenden Tag in der Geschichte der türkischen Luftfahrt und der türkischen Verteidigung erlebt“, sagte Görgün.

„Ich gratuliere von ganzem Herzen allen unseren Unternehmen, Angestellten und institutionellen Mitarbeitern, die zu diesem Projekt beigetragen haben, insbesondere unseren Ingenieuren, Piloten und dem technischen Team der Turkish Aerospace Industries (TAI)“, sagte er und fügte hinzu, dass sie feste Schritte in Richtung Massenproduktion unternehmen.

Er lobte die Bemühungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der gemeinsam mit dem Land einen solchen Erfolg erzielt hat, und sagte, der türkische Luftraum sei mit lokalen und nationalen Technologien in „sicheren Händen“.

In einem Interview bekundete der ukrainische Botschafter in Ankara ein Kaufinteresse der Ukraine.

„Wir (die Ukraine) werden den KAAN-Kampfjet nicht nur kaufen, sondern auch einsetzen, und wir wissen, wo er zum Einsatz kommen wird“, so Wasyl Bodnar in einem Interview mit CNN Türk. Bodnar ist der Ansicht, dass KAAN das Potenzial hat, mit anderen Kampfjets der fünften Generation wie der F-35 und der F-22 aus amerikanischer Produktion zu konkurrieren.

Tarihin içinde tarihi bir an daha…#KAAN’ımız bugün ikinci kez #GökVatan ile buluştu! 🇹🇷✈️

Heyecanlı ve gururluyuz. İlk uçuşunu 21 Şubat’ta başarı ile gerçekleştiren Milli Muharip Uçağımız, bu sabah 08.46’da pisten havalanarak 14 dakika havada kaldı ve 10 bin feet irtifaya… pic.twitter.com/aGNviQxyAX — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) May 6, 2024