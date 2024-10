Nach dem tödlichen Terroranschlag am gestrigen Mitwoch in Ankara, haben zahlreiche Staats- und Regierungschefs der Türkei ihr Beileid ausgesprochen.

Anschlag in Ankara

Anschlag in Ankara Staatschefs verurteilen Terrorangriff in der Türkei

Teilen

Ankara – Nach dem tödlichen Terroranschlag am gestrigen Mitwoch in Ankara, haben zahlreiche Staats- und Regierungschefs der Türkei ihr Beileid ausgesprochen. Bei dem Anschlag auf das Rüstungsunternehmen TAI (TUSAŞ) kamen fünf Menschen ums Leben und 22 wurden verletzt.

„Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite unseres Verbündeten Türkei und verurteilen den heutigen Terroranschlag aufs Schärfste. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien“, schrieb US-Außenminister Antony Blinken auf X.

Unterdessen sprach der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses , John Kirby, den „Opfern des schrecklichen Terroranschlags in Ankara in der Türkei“ sein Mitgefühl aus.

„Heute Morgen sind unsere Gebete mit allen Betroffenen und ihren Familien und natürlich auch mit dem türkischen Volk in dieser sehr schwierigen Zeit“, sagte er bei einem Briefing vor Reportern.

Auch der russische Präsident Wladimir Putin verurteilte den Anschlag am Rande eines Gipfels der BRICS-Gruppe, an dem Erdogan als Gast teilnahm.

„Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, wir freuen uns sehr, Sie in Kasan begrüßen zu dürfen. Doch bevor wir mit der Arbeit beginnen, möchte ich Ihnen mein Beileid im Zusammenhang mit dem Terroranschlag aussprechen. Es gibt Medienberichte über den Terroranschlag in der Türkei“, sagte Putin.

Auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte verurteilte den Anschlag.

„Ich habe gerade mit (Präsident) Erdoğan über den Terroranschlag in Ankara gesprochen. Meine Botschaft war klar: Die NATO steht an der Seite der Türkei“, schrieb Rutte auf X.

„Wir verurteilen den Terrorismus in all seinen Formen aufs Schärfste und verfolgen die Entwicklungen genau“, so Rutte weiter.

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte auf X: „Ich bin schockiert über die Berichte über die Toten und Verletzten in Ankara. Wir verurteilen Terrorismus in jeder Form aufs Schärfste und stehen an der Seite unseres Partners Türkei.“

Niederlande

Der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof übermittelte Präsident Erdogan ebenfalls sein Beileid und erklärte, die Niederlande „verurteilen alle Formen des Terrorismus. Wir haben Mitgefühl mit der Türkei und beobachten die Situation genau“.

Innenminister Ali Yerlikaya sagte, dass zwei Angreifer, eine Frau und ein Mann, „neutralisiert“ worden seien, und fügte hinzu, dass an dem Anschlag wahrscheinlich die Terrororganisation PKK beteiligt gewesen sei. Keine Gruppe hat sich zu dem Anschlag bekannt.

Auf verschiedenen Videos von dem Angriff am Mittwoch sind mindestens zwei Personen zu sehen, die vor dem Eingang des Unternehmens, das etwa 40 km außerhalb der Hauptstadt liegt, Schüsse abgeben.

Der türkische Vizepräsident Cevdet Yilmaz sagte, vier der Opfer seien TAI-Angestellte, das fünfte sei ein Taxifahrer. Lokale Medien hatten zuvor berichtet, dass die Angreifer den Taxifahrer töteten, bevor sie sein Fahrzeug übernahmen, um den Anschlag zu verüben.

Die Explosion ereignete sich während eines Schichtwechsels, und die Mitarbeiter mussten in Schutzräume gebracht werden, hieß es.Yerlikaya bestätigte auch, dass sich unter den 22 Verletzten sieben Angehörige von Spezialeinheiten befanden.