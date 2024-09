Ukraine nimmt erstmals an NATO-Drohnenabwehrübung teil

Amsterdam – Vom 10. bis 20. September 2024 kamen über 450 Teilnehmer aus 19 NATO-Staaten und drei Partnerländern in den Niederlanden zusammen, um zu testen, ob handelsübliche Drohnenabwehrsysteme nahtlos zusammenarbeiten können. Die Ukraine nahm zum ersten Mal teil, ebenso wie Mitglieder des Privatsektors und der Forschungsgemeinschaft.

Die erste aktive Teilnahme der Ukraine an der Übung ist Teil des Fahrplans für die Innovationszusammenarbeit zwischen der NATO und der Ukraine, der von den Staats- und Regierungschefs der Alliierten und der Ukraine auf dem Washingtoner Gipfel gebilligt wurde. Übungen wie die C-UAS TIE bieten eine einzigartige Gelegenheit, dringende Herausforderungen wie die Autonomie von Drohnen und die Interoperabilität gemeinsam anzugehen und gleichzeitig von den ukrainischen Gefechtserfahrungen bei der Abwehr von kleinen Drohnen zu lernen.

Die Integration von Technologien zur Drohnenabwehr in die Integrierte Luft- und Raketenabwehr (IAMD) der NATO ist wichtig für die verbesserte Abschreckungs- und Verteidigungsposition des Bündnisses. Auf dem Washingtoner Gipfel 2024 haben die Bündnispartner Schritte zur weiteren Verbesserung der Bereitschaft, Reaktionsfähigkeit und Integration der integrierten Luft- und Raketenabwehr der NATO unternommen und vereinbart, die Konzeption und Umsetzung einer integrierten Luft- und Raketenabwehrarchitektur für die Ukraine zu unterstützen.

