Tötung US-türkischer Aktivistin: Familie fordert Aufklärung

Seattle – Die Familie einer türkisch-amerikanischen Aktivistin, die von israelischen Streitkräften im besetzten Westjordanland erschossen wurde, forderte die Vereinigten Staaten auf, eine unabhängige Untersuchung ihrer Ermordung einzuleiten, da eine israelische Untersuchung nicht „angemessen“ sei.

Aysenur Ezgi Eygi, 26, wurde am Freitag von einem israelischen Soldaten erschossen, als sie an einer Demonstration gegen illegale israelische Siedlungen in der Nähe des Dorfes Beita im Westjordanland nahe der Stadt Nablus teilnahm, wie Zeugen und lokale Behörden berichteten.

Eine Autopsie bestätigte, dass Eygi, die ihren Verletzungen in einem Krankenhaus in Nablus erlag, durch einen Kopfschuss eines Scharfschützen getötet wurde.

Nablus, das Gouvernement, in dem Beita liegt, wird eine offizielle Zeremonie zum Gedenken an Eygi abhalten, nachdem ihr Leichnam an ihre Familie übergeben wurde.

„Die US-Bürgerin Aysenur setzte sich friedlich für Gerechtigkeit ein, als sie getötet wurde“, erklärte ihre Familie am Samstag in einer Erklärung, in der sie als ‚leidenschaftliche Menschenrechtsaktivistin‘ bezeichnet wurde.

„Ihre Anwesenheit in unserem Leben wurde uns vom israelischen Militär unnötigerweise, unrechtmäßig und gewaltsam genommen“, hieß es in der Erklärung weiter.

Israelische Reaktion

Als Reaktion auf die Tötung Eygis erklärte das israelische Militär, seine Streitkräfte hätten auf einen „Hauptverantwortlichen für gewalttätige Aktivitäten“ geschossen, der sie während einer Demonstration mit Steinen beworfen habe, und es prüfe Berichte, wonach ein ausländischer Staatsangehöriger getötet worden sei.

Eygi war Mitglied der Internationalen Solidaritätsbewegung (ISM), einer pro-palästinensischen Organisation. Die Gruppe wies am Samstag Behauptungen, ihre Aktivisten hätten Steine auf israelische Streitkräfte geworfen, als „falsch“ zurück und erklärte, die Demonstration sei friedlich verlaufen.

Mehrere Zeugen berichteten, ein israelischer Scharfschütze, der auf einem nahe gelegenen Dach stationiert war, habe auf Eygi geschossen, nachdem sie sich in einen Olivenhain begeben hatte.

„Ein Scharfschütze feuerte von einem Gebäude aus – ein oder zwei Schüsse – und sie zielten auf Aysenur und töteten sie“, sagte der britische Menschenrechtsaktivist Rob Sadler und bestritt die Behauptung, dass sie eine Bedrohung für die israelischen Streitkräfte darstellte.

Jonathan Pollak, ein Israeli, der an den Protesten am Freitag teilnahm, sagte, die Schüsse seien gefallen, kurz nachdem sich Dutzende von Palästinensern und internationalen Aktivisten auf einem Hügel außerhalb der Stadt Beita im nördlichen Westjordanland versammelt hatten, von dem aus man die israelische Siedlung Evyatar überblicken konnte.

Schüsse vom Dach gehört

Pollak sagte, israelische Soldaten hätten Tränengas und scharfe Munition auf Palästinenser abgefeuert, die Steine geworfen hätten, und später hätten zwei Soldaten auf dem Dach eines nahe gelegenen Hauses eine Waffe in die Richtung der Gruppe gerichtet und geschossen.

Mariam Dag, eine weitere ISM-Aktivistin, die an der Demonstration teilnahm, sagte ebenfalls, sie habe einen israelischen Soldaten auf einem Dach gesehen, dann zwei Schüsse gehört und Blut aus dem Kopf von Eygi kommen sehen.

Am Freitag forderte Stéphane Dujarric, Sprecher des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, eine „vollständige Untersuchung“ und dass die Verantwortlichen „zur Rechenschaft gezogen werden“. Er fügte hinzu, dass „Zivilisten zu jeder Zeit geschützt werden müssen“.

„Aysenur ist gerade 26 Jahre alt geworden und hat vor drei Monaten ihren Abschluss an der University of Washington gemacht, wo sie Psychologie und Sprachen und Kulturen des Nahen Ostens studiert hat… Aysenur fühlte sich gezwungen, ins Westjordanland zu reisen, um sich mit der palästinensischen Zivilbevölkerung zu solidarisieren, die nach wie vor unter Unterdrückung und Gewalt zu leiden hat“, so die Familie in der Erklärung.

Ayşenur war eine liebevolle Tochter, Schwester, Partnerin und Tante. Sie war sanft, mutig, albern, hilfsbereit und ein Sonnenschein. Sie trug ihr Herz auf ihrer Zunge. Sie fühlte sich zutiefst verpflichtet, anderen zu dienen, und lebte ein Leben, in dem sie sich mit Taten für Menschen in Not einsetzte. Sie war ihr ganzes Leben lang eine leidenschaftliche Menschenrechtsaktivistin – eine unerschütterliche und standhafte Verfechterin der Gerechtigkeit.

Türkei bezeichnet Tod als „Mord

Das türkische Außenministerium bezeichnete ihren Tod als „Mord“, und Präsident Tayyip Erdogan erklärte, er werde sich weiterhin auf allen Ebenen dafür einsetzen, Israels Politik der Besetzung und des Völkermords zu stoppen.