Griechenland mit zweithöchsten Wirtschaftswachstum

Athen – Griechenland hatte nach Polen die zweithöchste Wachstumsrate mit 2,3 Prozent im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum 2023, so die Daten von Eurostat.

In jedem Quartal stieg das BIP um 1,1 Prozent. Im ersten Quartal war das griechische BIP um 2,1 Prozent auf Jahresbasis und um 0,8 Prozent pro Quartal gestiegen.

Die Eurostat-Daten werden von den nationalen statistischen Ämtern der EU-Mitgliedstaaten erstellt, im Falle Griechenlands von der unabhängigen griechischen Statistikbehörde (ELSTAT).

In einem Beitrag zu den Daten erklärte Premierminister Kyriakos Mitsotakis auf Facebook, dass Griechenland die zweithöchste Wachstumsrate in der Europäischen Union verzeichnete.

„Ich möchte einige ermutigende Nachrichten von Eurostat teilen, wonach die griechische Wirtschaft im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum ersten Quartal die zweithöchste Wachstumsrate in der Europäischen Union verzeichnete. Allerdings muss sich das Wachstum in noch mehr und besser bezahlten Arbeitsplätzen, einer Stärkung des verfügbaren Einkommens und einer Verringerung der Ungleichheiten niederschlagen, um sinnvoll zu sein. Mehr dazu in meiner morgigen Rede auf der Internationalen Messe von Thessaloniki“, so Mitsotakis.