Ausländische Unternehmer: Türkei startet TechVisa-Programm

Ankara – In der Türkei wurde ein neues Visaprogramm vorgestellt, das die Arbeitserlaubnis für ausländische Fachkräfte und Unternehmer mit spezialisiertem Fachwissen vereinfachen soll, um hochwertige Tech-Startups anzuziehen.

Das Türkiye TechVisa-Programm, das vom Ministerium für Industrie und Technologie in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Arbeit und soziale Sicherheit entwickelt wurde, sieht die Erteilung einer dreijährigen Arbeitserlaubnis für Unternehmer und Fachkräfte vor, die in hochwertigen Sektoren tätig sind und Unternehmen in der Türkei gründen.

Bei der Vorstellung des Programms am Istanbuler Flughafen bezeichnete der Minister für Industrie und Technologie, Mehmet Fatih Kacır, die Technologievisa als wichtigen Bestandteil der umfassenden Strategie der Türkei, ihre Präsenz auf der globalen Innovationsbühne zu stärken, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

„Die Türkei ist die am weitesten entwickelte verarbeitende Wirtschaft im östlichen Mittelmeerraum und verfügt über eine starke institutionelle Kapazität zur Unterstützung von Innovationen“, sagt Dr. A. Mete Cakmakci, Generalsekretär der Stiftung für Technologieentwicklung der Türkei (TTGV).

Das Programm, das in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Arbeit und soziale Sicherheit entwickelt wurde, ist seit über zwei Jahren in Arbeit. Es signalisiert eine Verlagerung des Schwerpunkts des Landes von der Fertigung auf die Innovation, da die Türkei ihre Position als technologieorientierte Wirtschaft sichern will.

Die Regierung hat ehrgeizige Ziele: Bis zum Jahr 2030 will die Türkei 100.000 Technologie-Start-ups gründen, von denen mindestens 100 einen Wert von über 1 Milliarde Dollar haben sollen.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Türkei durch die Schaffung eines dynamischen unternehmerischen Umfelds den Grundstein für diesen Wandel gelegt.

Das Land hat sein Netz von Technoparks von nur zwei auf über 100 erweitert und beherbergt nun mehr als 10 800 Unternehmen, die an fortschrittlichen Technologien arbeiten.

Dieses Wachstum wurde durch ein umfassendes Anreizsystem unterstützt, das die Innovation des privaten Sektors fördert und dem Land hilft, sich von einer Produktionsbasis zu einem High-Tech-Zentrum zu entwickeln.