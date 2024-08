Europa hat ein ambivalentes Verhältnis zur PKK, der sogenannten Arbeiterpartei Kurdistans: Offiziell ist sie eine verbotene Terrororganisation, inoffiziell lange Zeit Verbündete im Kampf gegen den IS.

Gegner warnen, die Organisation zu legitimieren, die auch Sicherheitsbehörden in Europa als extremistisch gilt. Unterstützer fordern jedoch, das Parteiverbot gehöre endlich abgeschafft. Was ist dran an den unterschiedlichen Standpunkten?

Nach 30 Jahren Betätigungsverbot fordern PKK-Anhänger und -Gegner Deutschland und Frankreich auf, sich zu positionieren: Ist die PKK unsere Verbündete oder eine Gefahr?

Seit über 30 Jahren gilt für die PKK in Deutschland wie in Frankreich ein Betätigungsverbot, die Partei steht sowohl auf der EU- wie auch der US-Terrorliste.

Wo steht die PKK heute in Europa? Auf der Suche nach Antworten stellt Filmemacherin Six-Sasmaz fest, wie schwer sich zuständige Behörden tun, klar Position zu beziehen.

Wie schätzen die deutschen Sicherheitsbehörden die Gefahrenlage ein? Der PKK wird immer wieder vorgeworfen, junge Menschen zu rekrutieren und zu radikalisieren: Kurdische Eltern aus Deutschland und Frankreich, deren Kinder sich der PKK angeschlossen und den Kontakt abgebrochen haben, befürchten, dass ihre Töchter und Söhne im Kampf zum Einsatz kommen.

Doch es gibt auch viele oft junge Kurdinnen und Kurden, denen die Ziele der PKK eine ideelle Heimat bieten: dazu gehört etwa der Schutz der kurdischen Sprache und Kultur.

Die Dokumentation analysiert die aufeinanderprallenden Standpunkte. Zu Wort kommen sowohl Ermittler als auch ranghohe PKK-Vertreter, Experten, Insider und Aussteiger, die differenzierte Einblicke in die Arbeitsweisen und Strukturen der Organisation geben.

Dabei geht es auch um die Frage, wie gewaltbereit die Organisation heute noch ist. Die Filmemacher analysieren die geopolitische Gemengelage und wollen herausfinden, welche Rolle die PKK in Europa spielt. Die Doku hinterfragt die Position von Deutschland, Frankreich und der EU: Ist die PKK nun Freund oder Feind? „Die PKK in Europa – Freiheitskämpfer oder Terroristen?“ – eine aktuelle Bestandsaufnahme in einer komplexen Lage.

Erstausstrahlung am Dienstag, 20. August 2024 um 23.50 Uhr