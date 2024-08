Möglicher Atomkrieg gegen China: USA ändern Nuklearstrategie

Washington – US-Präsident Joe Biden hat einem Bericht der New York Times (NYT) vom Dienstag zufolge eine US-Atomstrategie gebilligt, um sich auf mögliche koordinierte nukleare Konfrontationen mit Russland, China und Nordkorea vorzubereiten.

Das Weiße Haus erklärte am Dienstag, Biden habe den Plan Anfang des Jahres gebilligt, und es handele sich nicht um eine Reaktion auf ein einzelnes Land oder eine Bedrohung.

„Der spezifische Text der Anleitung ist zwar geheim, aber seine Existenz ist keineswegs geheim. Die Anfang des Jahres herausgegebene Anleitung ist keine Reaktion auf ein einzelnes Unternehmen, Land oder eine Bedrohung“, so der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Savett.

In dem Bericht heißt es, dass das Dokument, das alle vier Jahre aktualisiert wird, die nukleare Abschreckungsstrategie der USA neu ausrichtet, um der massiven Ausweitung des chinesischen Atomwaffenarsenals zu begegnen. Das Dokument befiehlt den US-Streitkräften auch, sich auf die Möglichkeit „koordinierter nuklearer Herausforderungen“ durch China, Russland und Nordkorea vorzubereiten, heißt es in dem Bericht.

China erklärte am Mittwoch, es sei „ernsthaft besorgt“ über die Meldungen. Auf den Bericht angesprochen, beschuldigte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums die Vereinigten Staaten, mit dem Narrativ der nuklearen Bedrohung Chinas hausieren zu gehen„ und Ausreden zu finden, um sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen“.

„China ist ernsthaft besorgt über den Bericht, und die Fakten haben eindeutig bewiesen, dass die Vereinigten Staaten in den letzten Jahren ständig die sogenannte Theorie der nuklearen Bedrohung Chinas geschürt haben“, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Mao Ning.

Jahrzehntelang hat sich die Nuklearpolitik der USA in erster Linie auf Russland konzentriert, das einzige andere Land mit vergleichbaren Atomwaffenfähigkeiten. US-Beamte haben jedoch zunehmend davor gewarnt, dass Chinas nukleare Aufrüstung unter Präsident Xi Jinping schneller voranschreitet als bisher angenommen.

In einem nicht klassifizierten Dokument, das Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde, schätzte das Pentagon, dass das chinesische Militär über mehr als 500 einsatzfähige Sprengköpfe in seinem Arsenal verfügt und bis 2030 mehr als 1.000 Sprengköpfe haben wird.

Im Vergleich dazu verfügen die Vereinigten Staaten nach Schätzungen der US-amerikanischen Arms Control Association über ein Atomwaffenarsenal mit etwa 3.700 aktiven Sprengköpfen.

Russland verfügt nach Schätzungen der Gruppe über rund 4.380 nukleare Sprengköpfe, darunter etwa 1.550 auf strategischen Trägersystemen.

In Anbetracht dieser Zahlen bleibt Russland die „Hauptantriebskraft“ hinter der US-Atomstrategie, sagte Daryl G. Kimball, der Direktor der Arms Control Association, in einem Beitrag auf der Social-Media-Website X.

