Ein Gastkommentar von Klaus Jürgens

Führende Medienvertreter, politische Entscheidungsträger und andere Interessengruppen, darunter auch viele Nichtregierungsorganisationen, kamen im Juli dieses Jahres 2024 in der faszinierenden Stadt Schuscha in der aserbaidschanischen Region Karabach zusammen.

Das 2. Globale Medienforum in Schuscha bot eine erstaunliche Vielfalt hinsichtlich des beruflichen Hintergrunds der Delegierten (Printmedien, Fernsehen, Verleger, Redakteure und viele mehr), und wenn man bedenkt, dass neben den Teilnehmern aus unserem stolzen Gastgeberland Aserbaidschan Bürger aus weiteren 49 Nationen nach Schuscha gereist waren, wurde sofort klar, dass dies keine gewöhnliche Veranstaltung war; es war in der Tat ein Großereignis von globalem Ausmaß.

Dieser Meinungsbeitrag konzentriert sich heute auf die bemerkenswerte Grundsatzrede von Hikmet Hajiyev, dem Assistenten des Präsidenten der Republik Aserbaidschan İlham Aliyev, und gleichzeitig Leiter der Abteilung für außenpolitische Angelegenheiten der Präsidialverwaltung.

Unter dem übergreifenden Thema ‚Unmasking False Narratives: Confronting Disinformation‘ war das Forum sicherlich eine zeitgemäße Gelegenheit, da wir in viel zu vielen Orten und Ländern mit der ständigen Bedrohung durch Fake News konfrontiert sind.

Fake News nicht nur in dem Sinne, dass heutzutage jeder Zweite versucht, über die sozialen Medien in die Schlagzeilen zu kommen – das ist nur fair, wenn man gründlich recherchiert -, sondern auch in dem Sinne, dass Regierungen in einer Reihe von Ländern versuchen, eine falsche Realität zu schaffen und sich damit selbst zu einer Bedrohung für Frieden und Stabilität machen.

Als Mitarbeiter von Medien, die sich auf die Türkei konzentrieren, sind wir es gewohnt, gegen einen Trend anzukämpfen, den viele meiner Kollegen im In- und Ausland als ‚Türkei-Bashing‘ bezeichnen. Daher war es sehr interessant, aber auch traurig und schockierend zu sehen, dass Aserbaidschan mit der gleichen Bedrohung konfrontiert ist, nämlich mit ständigen Angriffen mittels falschen Nachrichten leben zu müssen.

Die Zitate sind in chronologischer Reihenfolge, wie sie während seiner Eröffnungsrede vorgetragen wurden. Da es sich jedoch um eine Videoaufzeichnung handelt, liegt die Verantwortung für etwaige Rechtschreib- oder Grammatikfehler allein beim Verfasser dieser Zeilen; es wurden jedoch große Anstrengungen unternommen, um sie zu vermeiden. Das Originalband wurde uns freundlicherweise von Herrn Hajiyev‘s Büro zur Verwendung in diesem Artikel zur Verfügung gestellt.

Zitat:

‚Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie im schönen Schuscha begrüßen zu dürfen, und insbesondere nach der intensiven und dreistündigen Diskussion mit Präsident İlham Alijev beginnen wir mit der offiziellen Eröffnung unseres Schuscha Global Media Forum.

Bevor ich mit meiner offiziellen Präsentation beginne, möchte ich Ihnen eine reale Situation über die Auswirkungen der Desinformation schildern, mit der wir vor ein paar Jahren konfrontiert waren. Ich zitiere den 29. September 2020, BBC News.

Der armenische Verteidigungsminister sagt, dass Kampfjets der armenischen Streitkräfte von einem türkischen F16-Kampfjet im armenischen Luftraum abgeschossen wurden. Infolgedessen wurde der Pilot des armenischen SU-25-Kampfjets getötet, so der Verteidigungsminister der Republik Armenien.

Das waren Nachrichten während des 44-tägigen Karabach-Krieges, und die Informationen wurden von der BBC bereitgestellt und dann an andere große internationale Medien weitergegeben.

War es Desinformation? Ja, aber es bedurfte großer Anstrengungen von aserbaidschanischer Seite, um diese Information zu entlarven, und aserbaidschanischen Regierungsbeamten wurden Hunderte verschiedener Fragen gestellt, ob eine türkische F16 im armenischen Luftraum war und ob es eine Kampfhandlung oder ein Gefecht mit der armenischen Luftwaffe gegeben hat.

Dies zeigt einmal mehr, dass die staatlichen Akteure in diese Informationen verwickelt sind und die internationalen Medien das erste Opfer dieser Informationen sind. Aber was war die wirkliche Situation? Die wirkliche Situation war, dass zwei armenische Kampfjets in der Region Kalbajar in Aserbaidschan im aserbaidschanischen Luftraum miteinander kollidierten und sich einfach selbst zerstörten.

Und ein Jahr später haben wir eine seiner SU-25 gefunden und geborgen. Jetzt ruht sie im Trophäenpark in Baku und kann von jedermann besichtigt werden. Aber auch hier wurde während des Krieges Schaden angerichtet, und Aserbaidschan musste sich wieder sehr anstrengen, um die Realität zu entlarven und darzustellen.

In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass die technologische Entwicklung, die von der Kommunikation und der digitalen Revolution begleitet wird, zu einem Teil des komplexeren Netzwerks im Informationszeitalter geworden ist. Die Digitalisierung hat die Produktion und Verbreitung von Informationen vorangetrieben, aber sie hat auch zu Informationsverschmutzung und Verzerrung der Fakten geführt (Zitat Ende).‘

Der Grund für die Erwähnung dieses angesehenen Politikers und Experten ist ein zweifacher. Erstens unterstreicht es wie eine ausländische staatliche Propagandamaschine Aserbaidschan angreift und wie von Herrn Hajiyev hervorgehoben, eine ernsthafte Bedrohung für Frieden und Stabilität auf der ganzen Welt darstellt, wenn man zulässt, dass Fake News sozusagen die Hauptrolle spielen.

Wir dürfen jedoch nicht in die geschickt ausgelegten Fallen derjenigen tappen, die falsche Informationen verbreiten. Die Mehrheit der friedliebenden Bürger in allen Ländern der Welt, die oft von extremistischen Politikern in die Irre geführt werden und oft keine Möglichkeit haben, zu überprüfen, was tatsächlich wahr und was eher falsch ist, trifft keine Schuld. Schuld sind die verbalen bzw. tatsächlichen Kriegstreiber.

Zweitens: Die Kritik an der Digitalisierung ist für bare Münze zu nehmen. Zugegeben, wir leben in einer digitalisierten Welt und viele Aspekte des täglichen Lebens haben sich stark vereinfacht. Zum einen ist die Europäische Union auf dem Weg zur Digitalisierung des Binnenmarktes, zum anderen wird die Türkei demnächst ein komplett überarbeitetes Freihandelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich auf den Weg bringen, bei dem auch die Digitalisierung im Vordergrund steht.

Aber korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege – war nicht vielleicht eine gewisse Warnung in Hajiyevs Rede enthalten? Wenn er von ‚Umweltverschmutzung‘ im Hinblick auf die Verzerrung von Tatsachen spricht, sind wir dann wirklich sicher, dass es umso besser ist, je mehr unaufgeforderte Online-Nachrichten verbreitet werden?

Womit wir bei meinem abschließenden Kommentar für diese Meinungsseite wären. Einige der Redner auf dem 2. Schuscha Global Media Forum äußerten ihre Besorgnis darüber, ob eine Art Kontrolle darüber, wer was in den sozialen bzw. traditionellen Medien veröffentlichen darf, überwacht werden sollte oder nicht.

Natürlich – und da es sich um ein Medienforum von höchstem globalem Rang handelte – würde niemand eine Zensur des eigenen Berufsstandes fordern. Aber wenn wir als traditionelle, Quellen- und Faktenprüfende Journalisten im Geschäft bleiben wollen – siehe bildlicher Kommentar im nächsten Satz – müssen wir dafür sorgen, dass diejenigen, die die Realität verzerren, egal ob es sich um eine Einzelperson in den sozialen Medien oder einen Vertreter einer Regierungsbehörde handelt, besser überwacht und idealerweise aus dem Geschäft genommen werden (wie in den obigen Zeilen erwähnt).

Wenn wir alle vorsichtig sind, können weder die künstliche Intelligenz noch die Fake-News-Trolle und Bots gewinnen. Aber wenn wir das alles einfach abtun, sind die Gefahren unmittelbar bevorstehend. Werden traditionelle Medien, die Fakten aus drei Quellen überprüfen, überleben? Im Interesse einer blühenden Demokratie sollten wir das hoffen.

Klaus Jurgens MSc. (LSE)