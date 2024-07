Bombay – Bei einer Massenpanik während einer religiösen Veranstaltung im zentralindischen Bundesstaat Uttar Pradesh wurden am Dienstag mindestens 97 Menschen getötet, wie die Behörden mitteilten.

In mehreren indischen Nachrichtenberichten hieß es, die Zahl der Todesopfer könnte bei über 100 liegen, wobei es sich bei den meisten Opfern um Frauen und Kinder gehandelt haben soll, während die Behörden die Zahl der Opfer in verschiedenen Krankenhäusern der Region zusammenstellten.

Die Massenpanik ereignete sich während eines „Satsangs“, einer von einem Hindu-Guru veranstalteten Gebetsversammlung, in dem Dorf Rati Bhanpur in der Region Hathras. Tausende von Anhängern des Gurus waren gekommen, um seiner Ansprache zu lauschen. Sie drängten sich unter Zelten, um der grellen Sonne zu entgehen, bevor es zu einer Panik kam und die Menschen zu rennen begannen, berichtet India Today.

Der Magistrat des Bezirks Hathras, Ashish Kumar, sagte, das örtliche Gesundheitszentrum habe zwischen 50 und 60 Todesfälle allein unter den Einwohnern des Bezirks bestätigt. Beamte im benachbarten Bezirk Etah bestätigten den Tod von weiteren 27 Menschen.

Es war nicht sofort klar, was die Panik auslöste, aber einige Augenzeugen berichteten lokalen Medien, dass der Ansturm begann, als die Veranstaltung endete und die Menschen den Veranstaltungsort eilig verließen.

Auf Videos, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, waren Dutzende von Leichen, meist Frauen, zu sehen, die in regionale Krankenhäuser gebracht wurden.

At least 60 people were killed and 100 injured in a stampede that broke out during a religious event in the Indian state of Uttar Pradesh on July 2. pic.twitter.com/6Fi2fwiVYP

— NEXTA (@nexta_tv) July 2, 2024