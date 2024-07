Israel-Boykott: McDonald’s Umsätze erneut gefallen

Teilen

Chicago – Da die weltweiten Boykotte gegen Unternehmen, die mit Israel in Verbindung stehen, seit dem Beginn des Krieges in Gaza anhalten, wurde McDonald’s aufgrund seiner Haltung zur Unterstützung Israels bereits im vierten Quartal 2023 finanziell beeinträchtigt.

Der Rückgang des weltweiten Umsatzes im zweiten Quartal 2024 markiert den ersten Rückgang der Finanzen von McDonald’s seit 2020. Der Fast-Food-Riese gab am Montag bekannt, dass sein weltweiter Umsatz im zweiten Quartal des Jahres um 1 Prozent gesunken ist.

„Die anhaltenden Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten und die negativen vergleichbaren Umsätze in China haben die positiven vergleichbaren Umsätze in Lateinamerika und Japan mehr als ausgeglichen“, heißt es in dem Bericht.

Der Umsatz von McDonald’s in den USA sank demnach um 0,7 Prozent, wie der Big-Mac-Hersteller in seiner Gewinnmitteilung für das zweite Quartal mitteilte, da die „Gästezahlen“ zurückgingen und „strategische Menüpreiserhöhungen“ zu Verlusten führten.

In der Zwischenzeit sank der Umsatz des Fast-Food-Riesen im Segment International Operated Markets um 1,1 % aufgrund „negativer vergleichbarer Umsätze in einer Reihe von Märkten, angetrieben durch Frankreich“, so der Bericht.

Gleichzeitig sank der Umsatz im Segment International Developmental Licensed Markets um 1,3 Prozent.

Verbraucher auf der ganzen Welt, insbesondere aber in arabischen und muslimischen Ländern, haben die Marke boykottiert, nachdem die israelische Franchise-Niederlassung israelischen Soldaten kostenlose McDonald’s-Mahlzeiten angeboten hatte.

Im April hat McDonald’s eine Vereinbarung über den Kauf aller 225 Restaurants seiner israelischen Franchise-Filiale unterzeichnet, wie die Fastfood-Kette bekannt gab.

Die Restaurants in Israel sind seit mehr als 30 Jahren im Besitz des lokalen Lizenznehmers Alonyal Ltd, der dem israelischen Geschäftsmann Omri Padan gehört.

„Eine Vereinbarung über den Verkauf von Alonyal an die McDonald’s Corporation wurde unterzeichnet“, hieß es in einer Erklärung von McDonald’s.

„Nach Abschluss der Transaktion wird die McDonald’s Corporation Eigentümerin der Restaurants und des Betriebs von Alonyal Limited sein, und die Mitarbeiter werden zu gleichen Bedingungen übernommen.“ Das Unternehmen machte keine Angaben zur Kaufsumme.