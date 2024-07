Ausschreitungen: Türkei prüft organisierte Bot-Aktivitäten

In der Türkei kommt es seit Sonntag nach einem mutmaßlichen Fall von Kindesmissbrauch in der Provinz Kayseri zu Protesten gegen Migranten und Flüchtlinge.

Teilen

Istanbul – Der türkische Innenminister Ali Yerlikaya erklärte am Montag, dass 63 Ermittlungen wegen organisierter „provokativer und negativer“ Bot-Aktivitäten im Zusammenhang mit den Anti-Migranten-Protesten, die sich im ganzen Land ausgebreitet haben, eingeleitet wurden.

„Nach den Ereignissen in Kayseri am Abend des 30. Juni wurden 343.000 Beiträge von etwa 79.000 Konten auf der Social-Media-Plattform X geteilt; 37 Prozent der geteilten Konten sind BOTs; es wurde festgestellt, dass 68 Prozent der Beiträge provokativ und negativ waren“, erklärte Yerlikaya.

Yerlikaya fügte hinzu, dass bei den Ermittlungen zu 63 Konten „10 von ihnen an die Staatsanwaltschaft verwiesen wurden, während die Ermittlungen gegen die anderen weitergehen“.

In der Türkei kommt es seit Sonntag nach einem mutmaßlichen Fall von Kindesmissbrauch in der Provinz Kayseri, an dem syrische Flüchtlinge beteiligt waren, zu Protesten gegen Migranten und Flüchtlinge.

Wütende Demonstranten stürmten Geschäfte, die syrischen Flüchtlingen gehören, und setzten in der Stadt mehrere Fahrzeuge in Brand.

Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete die Gewalt, die mit dem Vorwurf begann, ein Ausländer habe ein syrisches Kind in Kayseri sexuell missbraucht, als „Vandalismus“. „Es ist inakzeptabel, die Straßen in Brand zu setzen“, sagte er am Montag.

Die Proteste eskalierten jedoch am Montag nach Gegenprotesten im türkisch kontrollierten Nordsyrien. Infolgedessen wurden neben dem mutmaßlichen Vergewaltiger 464 Demonstranten von der Polizei festgenommen, teilte Yerlikaya am Dienstag mit.

Die Demonstranten hätten Steine auf türkische Soldaten geworfen und türkische Flaggen verbrannt. „Vier Menschen wurden bei Schusswechseln zwischen Demonstranten und den auf türkischen Stellungen stationierten Wachen getötet“, teilte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag mit.

In mehreren türkischen Städten organisierten die Demonstranten Kundgebungen, auf denen sie oft skandierten: „Die Türkei gehört den Türken“ oder „Wir wollen keine Syrer mehr“.

Die Türkei beherbergt offiziell mehr als 4,5 Millionen Flüchtlinge, darunter 3,2 Millionen syrische Flüchtlinge, aber Kritiker behaupten, dass die tatsächliche Zahl viel höher ist.

Das Land wurde in den letzten Jahren von fremdenfeindlicher Gewalt erschüttert, die häufig durch Hassreden in sozialen Medien und auf digitalen Plattformen ausgelöst wurde.