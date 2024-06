Türkei verbucht größtes Wirtschaftswachstum aller G20-Länder

Teilen

Ankara – Die türkische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent gewachsen und hat damit die Erwartungen leicht übertroffen, so die offiziellen Zahlen vom Freitag.

Damit ist die türkische Wirtschaft seit dem zweiten Quartal 2020, als die COVID-19-Pandemiemaßnahmen eingeführt wurden, in 15 aufeinanderfolgenden Quartalen gewachsen, wie die vom türkischen Statistikinstitut veröffentlichten Daten zeigen.

Trotz der anhaltenden geldpolitischen Straffung hat sich der Konsum der privaten Haushalte im Vorfeld der Kommunalwahlen beschleunigt und ist im ersten Quartal um 7,3 Prozent gestiegen. Die staatlichen Konsumausgaben stiegen um 3,9 Prozent und die Bruttoanlageinvestitionen um 10,3 Prozent, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

„Unsere Wirtschaft bewegt sich mit unserer rationalen, vorhersehbaren und regelbasierten Politik auf ein ausgewogeneres und nachhaltigeres Wachstum zu“, sagte der türkische Schatz- und Finanzminister Mehmet Simsek am Freitag auf der Social-Media-Plattform X.

Der Beitrag der Nettoauslandsnachfrage zum Wachstum sei nach fünf Quartalen um 1,6 Prozentpunkte gestiegen, sagte er und fügte hinzu, dass die saisonbereinigte Arbeitslosenquote auf 8,7 Prozent gesunken sei, den niedrigsten Stand seit 11 Jahren.

„Wir gehen davon aus, dass die Nettoauslandsnachfrage in diesem Jahr einen positiven Beitrag zum Wachstum leisten wird, da die externen Bedingungen günstiger sind und die Inlandsnachfrage in der zweiten Jahreshälfte moderat ausfallen wird“, so Simsek.

Die Türkei ist im Vergleich zu den EU- und G-20-Ländern, die ihre Daten für das erste Quartal veröffentlicht haben, die am schnellsten wachsende Wirtschaft, sagte Handelsminister Ömer Bolat.

Die Zentralbank hat ihren Leitzins seit Juni letzten Jahres in einem Straffungszyklus um insgesamt 4,150 Basispunkte angehoben, zuletzt im März auf 50 %, wobei sie sich auf die Verschlechterung der Inflationsaussichten berief.

Im April und Mai beschloss sie, den einwöchigen Reposatz angesichts der verzögerten Auswirkungen der geldpolitischen Straffung unverändert zu lassen, und gelobte eine weitere Straffung, sollten sich die Inflationsaussichten verschlechtern.