Ist Lottoland illegal? Das ist dran an den Vorwürfen

Wer sich im Internet auf die Suche nach dem besten Anbieter von Lotto- und Glücksspielen begibt, stolpert eher früher als später auf Lottoland. Ein Blick auf die Kundenrezensionen zeigt schnell, warum der Anbieter bei seinen Kunden so beliebt ist.

Dennoch finden sich hin und wieder Kommentare sowohl in den Rezensionen als auch auf einigen Webseiten, die behaupten, dass Lottoland illegal sei. Hier tut sich also eine Kluft auf zwischen Kunden und Kritikern des Unternehmens. Doch woher kommt diese Diskrepanz und was ist dran an den Vorwürfen? Auf der Suche nach Antworten lohnt sich ein genauer Blick auf Zahlen und Fakten.

Das Unternehmen kurz skizziert

Bevor es ins Detail und um die Frage geht, ob Lottoland illegal sei, ist es sinnvoll, das Unternehmen einzuordnen. Bei Lottoland handelt es sich um einen privaten Anbieter für Glücksspiele.

Die Firma wurde 2013 mit wenigen Mitarbeitern gegründet. Der Hauptsitz liegt in Malta, es besitzt jedoch einen Eintrag im deutschen Handelsregister. Aktuell arbeiten über 400 Arbeitnehmer für das international bekannte Unternehmen. Unter der Führung des CEO Nigel Birrell steigerte Lottoland den Umsatz kontinuierlich und liegt im dreistelligen Millionenbereich.

Der Fokus liegt grundsätzlich auf den Lotterien, von denen nicht nur das deutsche Lotto „6 aus 49“ sowie der Eurojackpot spielbar sind, sondern auch internationale Lotterien aus vielen verschiedenen Ländern. Zusätzlich nutzen Kunden das Portal für Sportwetten, den Erwerb von Rubbellosen oder das Spielen an sogenannten Slots.

Dabei handelt es sich um virtuelle Spielautomaten, wie sie auch in Casinos und Spielotheken zu finden sind. Lottoland gibt auf seiner Seite Deutschland, Australien, Großbritannien, Irland, Italien, Schweden und Österreich als Hauptabsatzmärkte an. Natürlich können Kunden in vielen weiteren Ländern auf die Angebote des Dienstleisters zurückgreifen. Lottoland ist also ein international agierendes Unternehmen, das finanziell auf einem mehr als soliden Fundament steht. Umso erstaunlicher, dass es sich mit Vorwürfen konfrontiert sieht, die behaupten, dass Lottoland illegal wäre. Wie ist es also tatsächlich um den Dienstleister bestellt?

Ist Lottoland illegal oder Leidtragender von Vorurteilen?

Glücksspiel hat nicht unbedingt das höchste Ansehen in der Gesellschaft. Dennoch gibt es enorm viele Anbieter und noch viel mehr Kunden, die zum größten Teil ein gesundes Verhältnis zum Glücksspiel haben. Ein Verbot solcher Angebote ist, und das zeigt die Vergangenheit in vielen Fällen, fast immer kontraproduktiv.

Spieler verlagern Wetten dann oft einfach in den unkontrollierten, illegalen Bereich. Dieser existiert sogar noch, obwohl seriöse Anbieter wie Lottoland parat stehen. Heikel sind insbesondere kriminelle Angebote. Wer nicht aufpasst, gerät schnell auf betrügerische Internetseiten dubioser Briefkastenfirmen. Es ist daher wichtig, sich die Internetseite genau anzuschauen, bevor Geld eingezahlt wird.

Solche Angebote ziehen das Ansehen privater Unternehmer wie Lottoland nach unten. Das ist zumindest indirekt rufschädigend und besonders deswegen ärgerlich, weil Lottoland seit über zehn Jahren solide Arbeit leistet. Beinahe 20 Millionen Kunden spielen seit über einer Dekade beim Unternehmen – und das ohne Probleme.

Es ist daher empfehlenswert, noch vor der Registrierung die Lizenzen zu überprüfen. Dazu reicht ein Besuch der offiziellen Internetauftritte der Lizenzgeber. So lässt sich die Seriosität eines Dienstleisters sehr leicht und sicher nachvollziehen. Interessierte werden schnell feststellen, dass Lottoland alle angegebenen Lizenzen auch wirklich besitzt.

Die Lizenzen: Lottoland illegal trotz vergebener Konzessionen?

Wer wissen möchte, ob Lottoland illegal ist, der muss sich die vergebenen Lizenzen anschauen. Als Anbieter von Glücksspielen und Lotto mit Sitz auf Malta ist Lottoland dazu verpflichtet, sich den Regularien und Richtlinien der dortigen Regulierungsbehörden zu unterwerfen, wenn sie deren Lizenzen erhalten wollen. Lottoland ist im Besitz der Lizenzen der auf Malta ansässigen Malta Gaming Authority, hält die Richtlinien demnach ein.

Neben der maltesischen Lizenz verfügt das Unternehmen über weitere Lizenzen verschiedener Regulierungsbehörden, die aus Raum der EU sowie aus Nicht-EU-Ländern stammen. Dazu zählen etwa zwei Lizenzen aus Schweden (The Swedish Gaming Licence und iGaming & Betting Licence), Italien (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Irland (Irish Remote Betting Licence), Gibraltar (EU Betting & Casino License) und Großbritannien (UK Remote Betting & Casino Operating License).

Um Lizenzen zu erhalten, müssen Unternehmen einen entsprechenden Antrag stellen und vorweisen können, dass sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Dazu zählen etwa ein Spielerschutzkonzept, ausreichende Versicherungen und finanzielle Mittel und unzählige weitere Kriterien. Ist das Unternehmen nicht in der Lage, die erforderlichen Kriterien und Voraussetzungen zu erfüllen, entziehen die Behörden diese dem Unternehmen. Als Lizenznehmer erfüllt Lottoland offensichtlich alle Vorgaben, die es zu erfüllen gilt.

Für das Unternehmen wäre nicht nur der Ruf dahin, wenn sie sich nicht an die zu erfüllenden Vorgaben hielten, sondern überhaupt die Möglichkeit, Glücksspiele legal anzubieten. Davon abgesehen, dass es unternehmerischer Selbstmord wäre, die Lizenzen durch illegale Angebote aufs Spiel zu setzen, ist Lottoland anscheinend daran gelegen, die Vorgaben aus innerem Antrieb mehr als nur einzuhalten und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Davon zeugen verschiedene Umweltprojekte, über das Mindestmaß hinausgehende Spielerschutzkonzepte und ein herausragender Kundenservice.

Warum Lottoland diese Mühen auf sich nimmt, ist schnell erklärt. Dienstleister sind in dieser Branche nur dann besser als die Konkurrenz, wenn sie ihren Kunden das bestmögliche Erlebnis bieten. Und das gelingt nur, wenn ein Unternehmen mehr macht als unbedingt notwendig.

Die Spielerschutzkonzept von Lottoland

Zwei Punkte nehmen in einem Spielerschutzkonzept eine zentrale Rolle ein. Da wäre zum einen der Schutz Minderjähriger, zum anderen der Schutz von an Spielsucht erkrankten Menschen. Der Schutz Minderjähriger lässt sich relativ leicht verwirklichen. Dazu ist es notwendig, innerhalb des rechtlichen Rahmens der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) während des Anmeldeprozesses bestimme Informationen des Teilnehmers zu verlangen und die angegebenen Daten auf ihre Echtheit hin zu überprüfen.

Zu den Daten gehören der Namen und Vornamen des Spielers, das Geburtsdatum, die Adresse und das Wohnsitzland. Bei Lottoland findet die Verifizierung der Angaben über Drittanbieter statt. Sollte dies nicht möglich sein, fordert das Unternehmen eine elektronische Ausweiskontrolle. Ist es nicht möglich, die Echtheit der Angaben sicherzustellen, kann der Spieler das Angebot von Lottoland nicht wahrnehmen.

Durch die Kontrollen ist es Minderjährigen nicht möglich, auf Lottoland illegal zu spielen. Ebenfalls unterbindet Lottoland damit die Möglichkeit eines Identitätsklaus sowie die Erstellung eines Zweitaccounts. Letzteres spielt auch im Schutz von Spielsüchtigen eine eine wichtige Rolle. Lottoland ermöglicht Spielsüchtigen, ihr Konto für bis zu fünf Jahre sperren zu lassen. Erst mit einem Anruf beim Kundenservice können diese die Sperrung aufheben. Die Erstellung eines Zweitaccounts würde dieses Sicherheitskonzept unterlaufen.

Wer sich für die Spielsuchprävention verantwortlich zeichnet, ist ein Thema für sich. Ein privates Unternehmen ist wohl kaum in der Lage, diese im vollen Umfang zu leisten. Dennoch ist Lottoland als Anbieter von Glücksspielen sich sehr wohl dieser Problematik bewusst und trifft im Rahmen der ihm gegeben Möglichkeiten entsprechende Vorkehrungen, um den bestmöglichen Spielerschutz zu gewährleisten.

Dazu zählt auch das Konzept des Einzahlungslimits. Möchten Spieler das Einzahlungslimit erhöhen, müssen diese einen Antrag einreichen. Nimmt Lottoland diesen Antrag an, ist es Spielern für 24 Stunden nicht gestattet, an den Glücksspielen teilzunehmen. Lottoland versucht mit diesem Konzept einen Ausgleich zu finden. Einerseits sollen Spieler natürlich frei entscheiden dürfen, ob sie Glücksspiele spielen möchten und wie viel Geld sie dafür investieren wollen, andererseits ist Glücksspielsucht eine ernste Krankheit.

Dieser Problematik gerecht zu werden, ist kein leichtes Unterfangen. Unseriös agierende Unternehmen ohne ein Veranwortungbewusstsein nehmen sich dieser Herausfordung nicht an und stehlen sich aus der Verantwortung. Lottoland zeigt sich hier sichtlich engagiert und vorbildlich.

Lottoland als verantwortungsbewusstes Unternehmen

Auch außerhalb des eigentlichen Kerngeschäfts zeigt sich Lottoland als Unternehmen, das Verantwortung übernehmen möchte. Als einer der Vorreiter digitaler Glücksspiele gelingt es dem Unternehmen, den Papierverbrauch zu senken. Statt die Zahlen auf einem Lottoschein anzukreuzen, nehmen Spieler einfach ihr Smartphone zur Hand und entscheiden sich so für die umweltschonendere Variante des Lottospielens.

Während dieser Umstand in der Natur der Sache liegt, zeigt der maltesische Anbieter, dass sie sich weit darüber hinaus für die Umwelt einsetzen. So unterstützen sie mit jedem abgegebenen Tipp Projekte in aller Welt. Als eines von vielen Beispielen sei an dieser Stelle ein Wiederaufforstungsprogramm in Westuganda genannt. Dort unterstützt das Unternehmen Kleinbauern, um diese in die Lage zu versetzen, denaturierte Wälder wieder aufzuforsten und nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben.

Solche und weitere Projekte sind Grund dafür, dass sich Lottoland als ein klimaneutrales Unternehmen bezeichnen kann. Wenn sich Lottospieler für Lottoland entscheiden, entscheiden sie sich für die Umwelt. Wer sich genauer über die von Lottoland unterstützten Projekte informieren möchte, findet Genaueres auf der Webseite des Anbieters. Übrigens: Sollten sich Spieler für die digitale Alternative des Lottospiels entscheiden, vermeiden sie den Verlust des Lottoscheins. Den verwahrt das Unternehmen als digitale Variante sicher auf.

Lottoland illegal? Warum Lottoland so erfolgreich ist

Lottoland gehört zu den beliebtesten privaten Anbietern der Glücksspielbranche. Dass es sich hierbei nicht nur um eine bloße Behauptung handelt, beweisen die etwa 20 Millionen Kunden. Dass Lottoland illegal sei, steht für sie nicht zur Debatte. Die Kundschaft zeigt sich mehr als zufrieden mit den angebotenen Dienstleistungen und steht hinter dem Anbieter. Warum das so ist, lässt sich relativ leicht erklären.

Es ist vor allem das umfangreiche Angebot, das die Kunden zu schätzen wissen. Wer eine breite Auswahl verschiedener Glücksspiele sucht, hat in der Regel zwei Möglichkeiten. Einerseits können Spieler für jedes Glücksspiel einen anderen Anbieter suchen. Sportwetten bei den großen Anbietern, die unter anderem auch aus der Fernsehwerbung bekannt sind. Für „6 aus 49“ oder den Eurojackpot müssen Kunden wiederum dann einen anderen Dienstleister aufsuchen.

Hinzu käme eine Registrierung bei einem Internetportal, bei dem Spieler Slots und Rubbellose ihr Glück auf die Probe stellen können. Klingt unnötig kompliziert – und das ist es auch. Wer alle Möglichkeiten gebündelt an einem Ort haben möchte, greift ganz einfach zu Lottoland. Ein Konto, eine Einzahlung, alle Spiele. Ein großer Vorteil. Kunden behalten so eine bessere Übersicht und Kontrolle über die eigenen Zahlungen.

Zudem zeigt sich Lottoland sogar in den einzelnen Kategorien oft deutlich kompetenter als die Konkurrenz, die sich lediglich auf eine Form konzentriert. Die üblichen Sportwettenanbieter legen enormen Wert auf Fußballwetten. Das ist selbstverständlich in Ordnung und aufgrund der hohen Nachfrage auch kein Wunder. Denn Fußball ist der Lieblingssport der Deutschen und der meisten Europäer. Der Umsatz, der durch Fußballwetten generiert wird, ist entsprechend hoch.

Auch Lottoland ist daher daran gelegen, die Fußballsparte möglichst breit zu halten. Spieler, die sich für andere Sportarten interessieren, haben allerdings meistens das Nachsehen. Bei Lottoland sieht es anders aus. Hier finden nicht nur Fans der Bundesliga und der Premier League ihr Glück, sondern auch Freunde von Basketball, Tennis, Tischtennis, Badminton, Biathlon oder sogar (hierzulande) sehr kleinen Nischensportarten wie Surfen, Rugby, Gaelic Hurling oder Wasserball. Dass es sich bei dieser Aufzählung nur um einen Teil der vollständigen Liste handelt, lässt den Umfang des Angebots erahnen. Dieses Argument funktioniert genauso bei den Lotterien.

Während die übliche Auswahl meisten aus „6 aus 49“, dem Eurojackpot und nur wenigen weiteren Lotterien besteht, klotzt Lottoland mit Lotterien aus aller Welt. Auch bei der folgenden Aufzählung handelt es sich nur um einen Ausschnitt: Brasilianische Quina, Keno 24/7, Mega-Sena, PowerBall, irisches und französisches Lotto, El Niño und EuroDreams.

Andere Lottoanbieter kommen allein mit der Anzahl verschiedener Spiele einfach nicht mit. Spieler, die sich für andere Lotterien interessieren, sei es wegen einer höheren Ausschüttungsquote oder einer anderen Risikoverteilung, kommen um Lottoland kaum herum. Die zusätzliche Zusammenstellung unterschiedlicher Slots und Rubbellose rundet das Portfolio von Lottoland ab. Hier kommen andere Dienstleister einfach nicht mit. So viel Auswahl lockt natürlich Kundschaft an. Wenn Lottoland nicht legal wäre, würden nicht so viele Spieler immer wieder gerne an den virtuellen Spieltisch zurückkehren und sich derart zufrieden zeigen.

Lottoland illegal? Aufklären statt verschleiern

Transparenz ist eine der wichtigsten Kriterien im fairen Umgang mit dem Kunden. Deshalb geht Lottoland offen mit den Gewinnchancen um und klärt Spieler darüber auf, dass Glücksspiele große Gewinne versprechen, diese aber nicht zwangsweise eintreten.

Da Lottoland zahlreiche verschiedene Lottospiele anbietet, ist es für den Spieler von Vorteil, wenn diese die Gewinnwahrscheinlichkeiten kennen. Entsprechend zeigt Lottoland genau auf, wie hoch die Chancen auf den Gewinn des Millionenjackpots in den jeweiligen Lotterien tatsächlich sind und listet diese übersichtlich auf.

Auch abseits der Millionengewinne verschleiert Lottoland nicht, wie hoch die allgemeinen Gewinnchancen liegen. Statt mühsam die Gewinnchancen selbst auszurechnen oder sich die Infos zusammensuchen zu müssen, reicht bei Lottoland ein Blick in die Tabelle und schon weiß der Spieler, woran er ist. Der Hang des Unternehmens nach größtmöglicher Transparenz spiegelt sich auch in der Offenheit der Gebührenstruktur wider.

Wie hoch fallen die Gebühren pro Lottoschein aus und warum unterscheiden sich die Gebühren zwischen den verschiedenen Bundesländern? Wie kommt es dazu, dass Lottoland hin und wieder Preise anpassen muss und das Ankreuzen eines Lottoscheins teurer wird? Antworten auf diese Fragen findet der interessierte Leser ebenfalls auf der Webseite.

So fallen für den Anbieter beispielsweise immer höhere Versicherungskosten an, die in einer Preiserhöhung resultieren können. Auch die faire Bezahlung der Mitarbeiter und die Aufrechterhaltung der Infrastruktur kosten dem Unternehmen Geld und verständlicherweise möchte auch das Unternehmen Gewinne generieren.

Ist Lottoland illegal, trotz riesiger Gewinnsummen?

In seltenen Fällen liest man auf kleineren Internetseiten, dass Lottoland Zahlungen zurückhalten würde. Wer sich schon länger mit den Eigenheiten des Internets auseinandersetzt, dürfte dabei stutzig werden. Ein weltweiter Anbieter wie Lottoland würde wohl auch in größeren Magazinen oder Zeitungen erscheinen, wenn er seine Kunden abzocken würde.

Das passiert allerdings nicht. Dass Lottoland illegal sei, wird also hauptsächlich, aber glücklicherweise nur sehr selten auf kleinen Plattformen behauptet. Vermutlich, um Aufmerksamkeit zu generieren. Schließlich ist das Publikum groß. Wie es tatsächlich um die Auszahlungen steht, ist dennoch eine Analyse wert. Bereits nachgewiesene Gewinnsummen zeigen, zu welchen Auszahlungen Lottoland fähig – und zwar sofort und garantiert.

Die bisherige Rekordhalterin hört auf den Namen Christina und durfte 2018 die stolze Summe von 90 Millionen Euro entgegennehmen. Woher wissen Kunden, dass Lottoland die stattgefundene Auszahlung nicht einfach behauptet? Es ist für andere Spieler nicht unbedingt nachzuvollziehen, ob der Gewinn tatsächlich passiert ist.

Ein zweiter Blick allerdings genügt. Eine kurze Google-Recherche dürfte für Sicherheit sorgen. Denn Lottoland und die junge Berlinerin schafften es gemeinsam in Guinnessbuch der Weltrekorde. Es war die höchste Summe, die jemals über einen Online-Gewinn ausgezahlt wurde. Dass Lottoland illegal gehandelt hat, lässt sich also vollständig widerlegen.

Die Gutachter des Guinnessbuchs recherchieren bei der Weltrekordvergabe die Hintergründe und konnten den Rekord einwandfrei verifizieren. Weitere Gewinne beweisen die Liquidität des Dienstleisters immer wieder aufs Neue. Weitere 22 Millionen Euro gingen ebenfalls nach Berlin, 14 Millionen nach Sachsen, weitere einstellige Millionenbeträge ebenso nach Deutschland wie nach Italien, Großbritannien und Polen.

Unverständlich, bei solchen Summen Lottoland illegal zu nennen. Lottoland arbeitet mit einem relativ komplexen System aus Versicherungen und Rückversicherungen, um hohe Zahlungen wie bei den beiden Berlinern leisten zu können. Einstellige Millionenbeträge, wie sie etwa regelmäßig bei der spanischen Weihnachtslotterie El Gordo zusammenkommen, zahlt Lottoland dagegen über den Einsatz der Tipper.

Ein System, das funktioniert. Dafür sorgt die Finanzabteilung, die das Geld unter anderem in Staatsanleihen anlegt. Staatsanleihen gelten als sehr risikoarme Form der Geldanlage mit einer soliden Rendite. Würde das System in dieser Art und Weise nicht solide aufgehen, wären die Lizenzen zudem schon lange entzogen worden. Dauern die Auszahlungen in Ausnahmefällen doch einmal etwas länger, liegt ein guter Grund vor.

Aus eigener Sicherheit und aus Sicherheit der Kunden muss Lottoland gerade bei hohen Summen die Identität einwandfrei verifizieren. Kommen Zweifel auf, muss der glückliche Gewinner seine Identität nachweisen. Sofern alles korrekt abgelaufen ist, stellt dieser Umstand natürlich kein Problem dar. Dass Lottoland illegal sei und berechtigte Zahlungen zurückgehalten habe, ist in keinem einzigen Fall belegt.

Hervorragender Kundenservice

Die Behauptung, dass Lottoland illegal ist, dürfte beim Unternehmen nicht besonders gut ankommen. Das hält den Anbieter von Glücksspielen jedoch nicht davon ab, einen herausragenden Kundenservice bereitzustellen.

Für Lottoland ist es selbstverständlich, mit ihren Kunden in verschiedenen Sprachen kommunizieren zu können. Das ist wichtig, um jedem Teilnehmer eine möglichst hürdenfreie Kommunikation zu ermöglichen. Das zeigt, dass das Unternehmen seine Kunden ernst nimmt und Probleme nicht beiseiteschiebt, sondern diese im konstruktiven Gespräch lösen möchte. Vorbildlich. Das gilt auch für die verschiedenen Kommunikationswege, über die der Kundenservice erreichbar ist. So können Kunden über Telefon, Live-Chat und E-Mail-Verkehr Probleme erläutern und Fragen stellen und sich Informationen einholen.

Illegale Anbieter gehen anders vor und versuchen, Kunden möglichst aus dem Weg zu gehen und Geschäftspraktiken zu verschleiern. Bei Lottoland ist das Gegenteil zu beobachten. Vielmehr liegt der die Qualität des Kundenservice weit über dem Durchschnitt. Das wissen die Kunden zu schätzen und nehmen das Angebot gerne wahr.

Wie ist es um die Außendarstellung von Lottoland bestellt? Ist Lottoland illegal?

Die Behauptung, dass Lottoland illegal sei, lässt sich nicht belegen. Warum das der Fall ist, dürfte der Artikel ausreichend dargelegt haben. Dennoch ist es für Lottoland ärgerlich, wenn derartige Vorwürfe auftauchen. Doch wie geht ein Unternehmen damit um?

Lottoland zeigt, wie eine Antwort lauten kann. Die Devise lautet, es noch besser zu machen als ohnehin schon. Diese Strategie birgt zweierlei Vorteile. Der Bestandskunde darf sich auf eine weiterhin steigende Qualität freuen und den Zweiflern wird so der Wind aus den Segeln genommen. Wer vieles richtig macht, bietet Kritik wenig Angriffsfläche.

Sicherlich ist kein Unternehmen fehlerfrei, doch entscheidend ist, dass ein Unternehmen an diesen arbeitet, um immer besser zu werden. Es gibt nicht das perfekte Angebot oder den perfekten Kundenservice, aber es gibt das bestmögliche Angebot und den bestmöglichen Kundenservice. Das ist das, woran sich Lottoland misst und das jeden Tag aufs Neue. Die kontinuierliche, tägliche Arbeit an sich selbst und dem Produkt, das man als Dienstleister bereitstellt, zeichnet ein erfolgreiches Unternehmen aus. Stagnation ist ein Schritt zurück.

Eine positive Bilanz

Die Argumente stehen insgesamt ganz klar auf der Seite von Lottoland. Insbesondere die Lizenzen sprechen eine deutliche Sprache – in jeder Hinsicht. Denn nahezu jeder Aspekt wird durch die Behörden Maltas, Gibraltars oder Großbritanniens überprüft und gesichert. Ist Lottoland illegal, weil sie die Auszahlungen nicht leisten können?

Das ist durch die Lizenzvergabe vollständig auszuschließen. Wenn es dazu käme, dass Lottoland eine berechtigte Gewinnsumme nicht auszahlt, würden die Lizenzen sofort entzogen. Ein ausschlaggebendes Argument also, zumal es nicht einen Beweis dafür gibt, dass ein solches Vorgehen jemals passiert ist. Unangebracht erscheint es, dass sich Lottoland mit solchen Statements überhaupt befassen muss.

Die Lizenzen sichern zudem eine technisch einwandfreie Funktion nicht nur der Rubbellose, sondern auch der Slots. Die Millionen anspruchsvollen Kunden spielen bereits seit über zehn Jahren ohne Probleme ihre Lieblingsspiele, mit dem Wissen, sich auf den Anbieter voll und ganz verlassen zu können. Viele weitere Argumente sprechen zugunsten des Dienstleisters.

Hohe finanzielle Sicherheiten dank eines ausgeklügelten Versicherungssystems, Funktionen, die Spieler vor den Gefahren der Spielsucht schützen sollen oder die schützenden Maßnahmen, um Minderjährige effektiv ausschließen zu können – Lottoland lässt sich nichts zuschulden kommen.