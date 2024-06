Es kann viel Zeit und auch Geld kosten, wenn es darum geht, am neuesten Stand zu bleiben, wenn es um die EU Online-Glücksspielregeln sowie -anforderungen geht.

Man könnte glauben, innerhalb der Europäischen Union würden dieselben Glücksspielregeln gelten. Doch das ist nicht so. Tatsächlich kann es viel Zeit und auch Geld kosten, wenn es darum geht, am neuesten Stand zu bleiben, wenn es um die EU Online-Glücksspielregeln sowie -anforderungen geht. Mit Lösungen der ID-Verifizierungsunternehmen können die Betreiber des Online Glücksspiels jedoch unterstützt werden, damit sie die unterschiedlichen Compliance-Vorschriften der jeweiligen Länder einhalten können.

Keine einheitliche Regelung

Auch wenn die Vorschriften vielfältiger und komplizierter werden und auch die Risiken mit Blick auf den Identitätsbetrug nicht zu unterschätzen sind, steigt das Interesse am Online Glücksspiel. Jahr für Jahr verzeichnet der europäische Online Glücksspielmarkt ein Wachstum von rund 10 Prozent. Vor allem war die Covid-Pandemie ein neuer Antrieb; nachdem die Casinos schließen mussten und danach nur mit Mund-Nasenschutz oder dem „Grünen Pass“ Echtgeld Einsätze platziert werden durften, entschieden sich immer mehr Menschen für ein Abenteuer im Online Casino.

Die Zahl der im Internet aktiven Glücksspieler wuchs rasant an. Ein Segen für die Glücksspielbetreiber. Doch tatsächlich ist es für die Anbieter des Online Glücksspiels oft ein Drahtseilakt, wenn es darum geht, dass man nicht nur reibungslose Onboarding-Prozesse anbieten und hohe Konversationsraten aufrechterhalten muss, sondern auch Lizenzanforderungen zu erfüllen sind.

Aufgrund der Tatsache, dass es innerhalb der Europäischen Union keine einheitliche Gesetzgebung für den Glücksspielanbieter gibt, kann jeder Mitgliedstaat selbst entscheiden: In einigen Ländern ist jede Art von Glücksspiel erlaubt, während es europäische Mitgliedsstaaten gibt, in denen bestimmte Spiele nur eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung stehen.

Das ist nicht nur unübersichtlich, sondern extrem zeitaufwändig: Der Anbieter des Glücksspiels muss sich dauernd mit regulatorischen Unterschieden auseinandersetzen und darf keinesfalls etwaige Neuerungen verpassen, um nicht gegen irgendwelche Anforderungen zu verstoßen. Die wohl gängigste Glücksspielvorschrift: Altersgrenze. Das heißt, die Überprüfung des Alters des Spielers ist unerlässlich, sodass Minderjährigen der Zugang zum Online Casino verwehrt werden kann.

Steigendes Interesse lässt den Markt immer größer werden

Der Glücksspielmarkt wird immer größer. Wer sich diesen wachsenden Markt erfolgreich zu nutze macht, wird profitieren. Bis zum Jahr 2026 könnte der Markt weltweit rund 880 Milliarden Euro schwer sein – 175 Milliarden Euro würden laut ersten Berechnungen auf das Online Glücksspiel entfallen. Aber ein schnelles Wachstum bedeutet auch, dass neue Risiken entstehen.

Letztlich ist das Online Glücksspiel einem höheren Betrugsrisiko ausgesetzt, zudem bestehen höhere Sicherheitsverletzungen als bei klassischen Spielbanken oder Buchmachern. Seit jeher haben Kriminelle Gefallen an der Branche gefunden und versuchen mit falschen Online Casinos Geld zu machen bzw. hacken etablierte Online Casinos, um vertrauliche Informationen zu bekommen.

Wer also auf der Suche nach einem Online Casino ist, sollte sich im Vorfeld überzeugen, dass es sich um einen etablierten Anbieter handelt. Hier helfen unter anderem auch Test- und Erfahrungsberichte weiter. Überwiegen die negativen Kommentare, sollte man besser die Finger von dem Anbieter lassen.

Zudem gibt es auch Bedenken mit Blick auf die soziale Verantwortung : Da nun zu jeder Zeit und von jedem Ort aus das Glücksspiel gestartet werden kann, könnte das Glücksspiel zur „Gewohnheit“ werden.

ID-Verifizierungsunternehmen sorgen für ein sicheres Spielerlebnis

Robuste KYC-Prozesse sind die Gelegenheit, damit den Kunden ein sicheres und verbessertes Kundenerlebnis geboten werden kann. Zudem ist es auch ein Schritt einer produktiven Beziehung zwischen dem Online Glücksspielanbieter und dem ID-Verifizierungsunternehmen. Diese Zusammenarbeit kann den Betreibern durchaus helfen, die verschiedenen Herausforderungen zu meistern, die mit der Verifizierung sowie Identitätsprüfung einhergehen. Zudem wird sichergestellt, dass der Kunde verantwortungsvoll spielt. Zudem hilft es auch bei einem der wichtigsten Ziele der ID-Verifizierungsunternehmen: Betrugsprävention.

So bietet IDnow einen nahtlosen Onboarding-Prozess, sorgt für die Verkürzung der Verifizierungszeiten und achtet darauf, dass alle wichtigen europäischen Vorschriften und Regulierungen eingehalten werden. Die automatischen KYC-Lösungen, die im Glücksspielsektor zum Einsatz kommen, verwenden zudem künstliche Intelligenz, damit die auf den Ausweisdokumenten vorhandenen Sicherheitsmerkmale überprüft werden können. Die Lösungen von IDnow haben auch eine nachgewiesene Erfolgsbilanz von bis zu 90 Prozent und sind nicht nur innerhalb der EU- und DACH-Märkte konform, sondern unterstützen die Skalierbarkeit mit Konformität in 195 Ländern. Der Support steht in mehr als 30 Sprachen zur Verfügung.

Durch die Zusammenarbeit mit ID-Verifizierungsunternehmen wird es den Glücksspielbetreibern möglich gemacht, dass den Spielern ein reibungsloses und sicheres Erlebnis geboten werden kann. Somit entsteht eine Win-Win-Situation für beide Seiten.