Manchester – Seit Juli 2016 ist Pep Guardiola bei Manchester City der Mann an der Seitenlinie. Sein Vertrag beim Premier-League-Klub läuft noch bis Juni 2025.

Der Vertrag des 53-Jährigen läuft im nächsten Sommer aus, und obwohl die City-Hierarchie ihn gerne behalten würde, berichtet die britische Tageszeitung Daily Mail, dass er seinen Vertrag bereits gekündigt habe.

Obwohl er dies seinem Arbeitgeber noch nicht mitgeteilt hat, deutete Guardiola nach dem 3:1-Sieg, mit dem er sich am vergangenen Wochenende den Titel in der Premier League sicherte, seine Überlegungen an. Als möglicher Nachfolgekandidat werde bereits jetzt Girona-Trainer Michel (Miguel Ángel Sánchez Muñoz) gehandelt. Guardiola gewann in acht Jahren bei City 15 nennenswerte Titel, darunter zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Champions League.

Der Spanier hat nur noch 12 Monate Restlaufzeit in seinem aktuellen Vertrag und Man City will dem Bericht zufolge Guardiola Zeit geben, um eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft zu treffen.

Are we nearing the end of the Pep Guardiola era? 🤔

The Manchester City manager was asked if he could stay with the club ‚forever‘ during their Premier League victory parade 🔹 pic.twitter.com/UDbEaTzSWK

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 27, 2024