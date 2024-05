Israel verliert den Gaza-Krieg: Ex-Mossad-Vizechef

Tel-Aviv – Der israelische Knessetabgeordnete und ehemalige stellvertretende Mossad-Chef Ram Ben-Barak bezeichnete den laufenden Krieg im Gazastreifen als „sinnlos“ und behauptete, Israel sei auf verlorenem Posten und stehe vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch.

„Diesem Krieg fehlt ein klares Ziel, und es ist offensichtlich, dass wir ihn eindeutig verlieren“, sagte Ben-Barak dem öffentlichen israelischen Rundfunk.

„Wir sind gezwungen, in denselben Gebieten zu kämpfen, und verlieren am Ende noch mehr Soldaten. Auch auf der internationalen Bühne müssen wir Rückschläge hinnehmen, unsere Beziehungen zu den USA verschlechtern sich erheblich, und die israelische Wirtschaft befindet sich im Niedergang“, zitiert der The Guardian Ben-Barak.

Die Washington Post berichtet, dass hochrangige US-Geheimdienstmitarbeiter die Zweifel des Weißen Hauses an der Möglichkeit einer vollständigen Zerschlagung der Hamas teilen, und fügt hinzu, dass die Regierung Biden der Ansicht ist, dass die derzeitige Strategie Israels den Preis an Menschenleben und Zerstörung nicht wert ist, ihr Ziel nicht erreichen kann und letztlich die umfassenderen Ziele der USA und Israels im Nahen Osten untergraben wird.

