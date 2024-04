Ho Chi Minh – In einem der größten Finanzskandale Vietnams hat ein Gericht die Todesstrafe gegen Unternehmenschefin Truong My Lan verhängt.

Ein vietnamesisches Gericht hat My Lan im bisher größten Finanzbetrugsfall des Landes zum Tode verurteilt. Das Urteil, das am 11. April 2024 verkündet wurde, ist ein wichtiger Meilenstein im Kampf gegen die Korruption in Vietnam.

Drahtzieher eines Multi-Milliarden-Dollar-Betrugs

Die 67-jährige Unternehmerin wurde der Veruntreuung, der Bestechung und der Verletzung von Bankvorschriften für schuldig befunden. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, ein komplexes System inszeniert zu haben.

Lan kontrollierte zwischen 2012 und 2022 illegal die Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB), um die Gelder über Tausende von Scheinfirmen und durch Zahlung von Bestechungsgeldern an Regierungsbeamte abzuschöpfen.

Der Wert ihrer mutmaßlichen Vermögensaneignung, laut BBC 44 Mrd. Dollar, entsprach etwa drei Prozent des vietnamesischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2022. Beobachter glauben, dass die Todesstrafe ein Versuch des Gerichts ist, sie zu ermutigen, einen Teil der fehlenden Milliarden zurückzugeben. Die Staatsanwaltschaft gab an, sie habe mehr als 1.000 ihr gehörende Immobilien beschlagnahmt.

Lan hatte die gegen sie erhobenen Vorwürfe bestritten und stattdessen Untergebene beschuldigt. In ihren letzten Äußerungen vor Gericht sagte sie, sie habe an Selbstmord gedacht.

„In meiner Verzweiflung dachte ich an den Tod“, sagte sie laut staatlichen Medien. „Ich bin so wütend, dass ich dumm genug war, mich auf dieses sehr harte Geschäftsumfeld – den Bankensektor – einzulassen, von dem ich wenig Ahnung habe.

Eine harte Strafe, ein verheerendes Verbrechen

Die Todesstrafe ist in Vietnam ein umstrittenes Thema, wird aber immer noch für bestimmte Verbrechen verhängt, darunter auch für schwere Finanzdelikte. Die Entscheidung des Gerichts spiegelt die Schwere des Falles wider. Das schiere Ausmaß des Betrugs und der Schaden, der der Bank und ihren Kunden zugefügt wurde, dürften das harte Urteil beeinflusst haben.

Auswirkungen auf Vietnams Wirtschaft

Dieser Fall hat in der vietnamesischen Geschäftswelt große Wellen geschlagen. Er gibt Anlass zur Sorge über die Unternehmensführung und das Korruptionspotenzial im Finanzsektor. Die Regierung wird wahrscheinlich unter Druck gesetzt werden, die Vorschriften zu verschärfen und die Transparenz zu verbessern, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Ungewissheit bleibt

Obwohl Lan zum Tode verurteilt wurde, ist das Gerichtsverfahren noch nicht abgeschlossen. Sie hat das Recht, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Außerdem ist unklar, ob das Todesurteil letztendlich vollstreckt wird. Vietnam hat in den letzten Jahren weniger Verurteilte hingerichtet, und es könnte internationalen Druck geben, das Urteil umzuwandeln.

One of Vietnam’s richest women sentenced to death for financial crimes

Truong My Lan was found guilty of the largest bank fraud in the country’s history.

Over the course of 17 years, she, using fraudulent schemes, withdrew from a large bank and embezzled $12.5 billion. This is… pic.twitter.com/YG9RJ31Jvj

— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2024