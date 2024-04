Lebensursprung: Türkischer Wissenschaftler macht Entdeckung

Teilen

Cambridge – Furkan Öztürk, ein 26-jähriger türkischer Physiker an der amerikanischen Elite-Universität Harvard, macht eine Entdeckung über den Ursprung des Lebens auf der Erde und sorgt damit für große Aufregung unter Wissenschaftlern.

Öztürks Arbeit eröffnet neue Möglichkeiten für das Verständnis der grundlegenden Prozesse, die die Entstehung des Lebens ausgelöst haben.

Die Forschungsergebnisse des türkischen Wissenschaftlers und seinem Team wurden in der von Experten begutachteten Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht. Sie schlagen vor, dass magnetische Mineralien auf der frühen Erde die Auswahl einer spiegelbildlichen Form von Biomolekülen gegenüber der anderen beeinflusst haben könnten.

Im Jahr 1848 führte der französische Chemiker Louis Pasteur das Konzept der Homochiralität ein, das erklärt, dass bestimmte Moleküle, die für das Leben notwendig sind, in spiegelbildlichen Formen existieren, genau wie die linke und die rechte Hand.

Doch trotz 175 Jahren Forschung blieb der Ursprung dieser Eigenschaft eines der großen Rätsel der Biologie.

Obwohl weitere Arbeiten erforderlich sind, um das Geheimnis vollständig zu lüften, glauben die Wissenschaftler, dass Öztürks Entdeckung ein entscheidender Schritt zum Verständnis der grundlegenden Prozesse ist, die die Entstehung des Lebens ausgelöst haben.

Ein echter Durchbruch

Die Entdeckung, die Einblicke in die Ursprünge des Lebens auf der Erde und die Möglichkeit außerirdischen Lebens geben soll, dreht sich um die Homochiralität, die die Vorliebe für bestimmte spiegelbildliche Formen von Molekülen in lebenden Organismen erklärt.

„Das ist ein echter Durchbruch. Homochiralität ist für den Beginn der Biologie unerlässlich, und dies ist eine mögliche – und ich würde sagen, sehr wahrscheinliche – Lösung“, sagte der Nobelpreisträger für Biochemie, Jack Szostak, laut der Zeitschrift.

Öztürk, der seinen Bachelor in Physik an der Bilkent-Universität in der türkischen Hauptstadt Ankara gemacht hat, forscht seit etwa zweieinhalb Jahren in Harvard über den Ursprung des Lebens, berichtet TRT World.

„Wir haben nach einer physikalischen Wechselwirkung gesucht, die die chirale oder Spiegelsymmetrie brechen könnte. Unsere Untersuchungen ergaben, dass magnetische Minerale, die in der Natur reichlich vorkommen und als natürliche Magnete angesehen werden können, zum Brechen dieser Symmetrie führen können. Unsere Experimente zeigen, dass magnetische Oberflächen stark mit chiralen Molekülen wechselwirken und dass der Magnetismus zur Homochiralität beigetragen haben könnte“, sagte er.

Wir beginnen, die ersten Spuren von Leben auf der Erde zu sehen

„Vor ungefähr 4 Milliarden Jahren, etwa 500 Millionen Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems und unserer Erde, beginnen wir, die ersten Spuren von Leben auf der Erde zu sehen“, sagte der 26-jährige Physiker gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu.

Er fügte hinzu, dass seine experimentellen Studien darauf abzielen, dieses Rätsel zu erhellen, das von der Zeitschrift Science als eines der 125 bedeutendsten Probleme der Naturwissenschaften anerkannt wurde.

Er sagte über die Auswirkungen seiner Entdeckung: „Unsere Entdeckung wirft Licht auf den Ursprung des Lebens, ein zentrales Rätsel der Natur. Es ist wie die Lösung eines Puzzles, für das wir nur begrenzte Beweise von vor 4 Milliarden Jahren haben. Unsere Studie leistet einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des Ursprungs des Lebens“

„Obwohl wir nicht wissen, wie alles zusammenpasst, wird diese Entdeckung helfen, Fragen zu beantworten und Hinweise auf die Anfänge des Lebens zu geben. Sie könnte auch Aufschluss über das Leben auf anderen Planeten geben. Das Verständnis der Entstehung von Leben auf der Erde verbessert unser Wissen über die Bedingungen für Leben anderswo. Dieses Wissen hilft uns bei der Suche nach außerirdischem Leben. Obwohl Gewissheit eine Herausforderung bleibt, ist es möglich“, fügte er hinzu.