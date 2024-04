Hamas kündigt Waffenniederlegung unter Bedingungen an

Teilen

Gaza – Der ranghohe Hamas-Funktionär Khalil al-Hayya sagte am Donnerstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Associated Press (AP), die Organisation sei bereit, einem fünfjährigen Waffenstillstand zuzustimmen und sich selbst zu entwaffnen, wenn ein unabhängiger palästinensischer Staat in den Grenzen von vor 1967 errichtet werde.

Israel habe keine andere Wahl als eine politische Lösung, da es ihm nicht gelungen sei, die Hamas zu zerschlagen.

„Sie haben nicht mehr als 20 Prozent der Fähigkeiten der Hamas vernichtet, weder in menschlicher noch in materieller Hinsicht. Wenn sie der Hamas nicht besiegen können, was ist dann die Lösung? Die Lösung ist politisch“, fügte er hinzu.

Selbst wenn es Israel gelänge, die Hamas zu zerstören, würde es nicht gelingen, künftige palästinensische Aufstände zu verhindern, so al-Hayya.

„Nehmen wir an, sie haben die Hamas zerstört. Ist das palästinensische Volk dann weg?“, fragte er.

Die Hamas wünsche, „einen vollständig souveränen palästinensischen Staat im Westjordanland und im Gazastreifen und die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge in Übereinstimmung mit internationalen Beschlüssen“.

„All die Erfahrungen von Gruppen, die gegen Besatzer gekämpft haben, als sie unabhängig wurden und ihre Rechte und ihr Land bekamen, was haben diese Kräfte getan? Sie wurden zu politischen Parteien, und ihre Schutztruppen wurden zur nationalen Armee“, fügte er hinzu.

Al-Hayya erklärte, dass die Bewegung einen vollständig souveränen palästinensischen Staat im Westjordanland und im Gazastreifen sowie die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge akzeptieren würde, wie dies im internationalen Recht verankert ist.

Außerdem erklärte er, dass das Ziel des bewaffneten Widerstands die Befreiung Palästinas sei. Daher werde sich die Hamas in eine politische Partei und ihr bewaffneter Flügel in eine nationale Armee verwandeln, sollte Palästina ein unabhängiger Staat werden.