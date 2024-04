Gaza: Drei Söhne von Hamas-Führer Ismail Haniyeh getötet

Gaza – Drei Söhne des Hamas-Führers Ismail Haniyeh wurden bei einem israelischen Bombenangriff im Shati-Lager in Gaza-Stadt getötet, so die Berichte internationaler Medien.

Dem Bericht zufolge wurden auch mehrere ihrer Kinder, Haniyehs Enkelkinder, bei dem Angriff getötet.

Gegebüber AlJazeera sagte Haniyeh, seine Söhne seien „auf dem Weg zur Befreiung Jerusalems und der Al-Aqsa-Moschee gefallen“.

„Der kriminelle Feind wird vom Geist der Rache und des Mordes getrieben und schätzt keine Normen oder Gesetze“, sagte Haniyeh, der im Exil in Katar lebt.

Er sagte, die Morde würden die Hamas nicht unter Druck setzen, ihre Verhandlungsposition aufzuweichen.

„Der Feind glaubt, dass er, wenn er die Familien der Anführer ins Visier nimmt, sie dazu bringen wird, die Forderungen unseres Volkes aufzugeben“, sagte er.

