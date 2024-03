"Unabhängig vom Ergebnis ist der Gewinner dieser Wahl in erster Linie unsere Demokratie, der nationale Wille", so der türkische Staatschef.

Kommunlawahlen in der Türkei Erdogan: Gewinner der Wahlen ist die Demokratie

Ankara- Währeund sich die Auszählung der Stimmen bei den Kommunalwahlen in der Türkei ihrem Ende nähert, liegt die oppositionelle Republikanische Volkspartei (CHP) laut inoffiziellen Ergebnissen vor der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AK).

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, die Kommunalwahlen in der Türkei seien „auf eine Art und Weise zu Ende gegangen, die unserer Demokratie angemessen ist“, und bezeichnete die Demokratie und den nationalen Willen als „Gewinner“ der Wahlen.

„Der 31. März ist nicht das Ende, sondern ein Wendepunkt für uns. Bei den Kommunalwahlen hat das türkische Volk die Wahlurne erneut als Gelegenheit genutzt, um seine Botschaften an die Politiker zu übermitteln“, sagte Erdogan in seiner Ansprache an die Bürger.

„Unabhängig vom Ergebnis ist der Gewinner dieser Wahl in erster Linie unsere Demokratie, der nationale Wille“, sagte er. „Alle 85 Millionen Menschen, unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit, haben den Wahlmarathon gewonnen, und die Türkei war der Gewinner vor den Kandidaten“, zitiert die Nachrichtenagentur Anadolu den türkischen Staatschef weiter.

Er fügte hinzu, dass es „nichts Größeres gibt als die Kraft des Willens der Nation“.

Kein Verlierer bei diesem Sieg

Der CHP-Vorsitzende Özgür Özel sagte, das Ergebnis der Wahlen werde „für niemanden eine Niederlage sein“.

„Es gibt keinen Verlierer in diesem Sieg. Unser Erfolg ist für niemanden eine Niederlage, er wird für niemanden eine Niederlage sein“, sagte Özgür Özel.

Er ermutigte alle Bürgerinnen und Bürger, sich nicht als Verlierer zu fühlen, unabhängig davon, für welche Partei sie bei den Wahlen gestimmt haben.