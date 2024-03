USA: Türkische Waffen für den Ukraine-Krieg

Washington – Die Vereinigten Staaten haben Berichten zufolge überraschend eine Vereinbarung über den Kauf von Munition vom türkischen Rüstungsunternehmen Repkon getroffen, um die militärischen Bemühungen der Ukraine gegen Russland zu unterstützen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Ofizielle, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Die Ukraine ist mit einem kritischen Mangel an Granaten konfrontiert. Die Verzögerungen bei der militärischen Unterstützung haben sich bereits direkt auf dem Schlachtfeld ausgewirkt und zum Verlust der wichtigen Frontstadt Avdiivka beigetragen.

Die genauen Einzelheiten des Abkommens wurden nicht bekannt gegeben, aber Berichten zufolge umfasst es sowohl Kleinwaffen als auch Artilleriemunition. Für die USA, die sich bei der Versorgung mit Militärgütern traditionell auf ihre eigene Produktion verlassen haben, bedeutet dieser Kauf eine Veränderung.

Analysten gehen davon aus, dass das Geschäft die zunehmende Belastung der US-Lagerbestände durch den Krieg in der Ukraine widerspiegelt. Die Wiederauffüllung dieser Reserven durch die heimische Produktion wird wahrscheinlich einige Zeit in Anspruch nehmen, so dass alternative Quellen wie Repcon erforderlich sind.

Der Schritt ist auch für die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei von Bedeutung, die in den letzten Jahren aufgrund verschiedener politischer und strategischer Meinungsverschiedenheiten angespannt waren. Diese Zusammenarbeit bei der Lieferung von Verteidigungsgütern könnte ein Zeichen für ein mögliches Tauwetter in den Beziehungen zwischen den beiden NATO-Verbündeten sein.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wird am 9. Mai in Washington erwartet, um mit Präsident Joe Biden die militärische Zusammenarbeit zu verbessern

Die türkische Rüstungsschmiede Repcon soll laut Bloomberg bis 2025 etwa 30 Prozent der gesamten von den USA hergestellten 155-mm-Artilleriemunition produzieren.

Das Pentagon hat außerdem 116.000 Schuss Munition von der türkischen Firma Arca Defense für Lieferungen in diesem Jahr gekauft, wobei weitere Käufe im nächsten Jahr erwartet werden, so die Quellen der Nachrichtenagentur.

#Ukraine: Excellent video of a Ukrainian soldier with a #Turkish 🇹🇷 Repkon Defense RDS40-MGL grenade launcher while loading and practicing shooting at the range. #UkraineWar #UkraineRussiaWar #Kyiv #USA

Lately I’ve been finding better and better recordings of the RDS40-MGL. pic.twitter.com/oTNJftxI4m

— Weapons Illustrated (@Weapons_Illust) November 18, 2023