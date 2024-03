Frontex verdreifacht Einsatzkräfte an türkischer Grenze

Sofia – Da die Zahl der Türken, die in Europa Asyl suchen, rapide ansteigt, hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex beschlossen, ihr Personal an der türkischen Grenze zu verdreifachen, um illegale Migration aus der Türkei zu verhindern.

Die Entscheidung kam kurz vor dem teilweisen Beitritt Bulgariens zum Schengen-Raum der EU. Ab dem 31. März werden die Passkontrollen im Luft- und Seeverkehr zwischen Bulgarien und den Schengen-Ländern aufgehoben. Die Kontrollen beim Grenzübertritt auf dem Landweg werden jedoch fortgesetzt.

Frontex-Präsident Hans Leijtens kündigte an der türkisch-bulgarischen Grenze an, dass die Zahl der an der Grenze stationierten Mitarbeiter auf 600 aufgestockt werden soll:

Nach Angaben von Frontex erreichten die illegalen Grenzübertritte in EU-Länder im vergangenen Jahr 380.000 und damit die höchste Zahl seit der Migrationskrise 2016.

Die Zahl der türkischen Staatsangehörigen, die in den EU-Ländern, der Schweiz und Norwegen Asyl beantragen, ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 82 Prozent gestiegen, während die Zahl der Türken, denen Asyl gewährt wurde, deutlich zurückgegangen ist, so der jüngste Bericht der Agentur der Europäischen Union für Asylfragen (EUAA).

Die Zahl der Asylanträge in der EU ist im vergangenen Jahr auf über eine Million gestiegen und hat damit einen Sieben-Jahres-Höchststand erreicht. Wie die EU-Asylagentur mitteilte, waren Syrer und Afghanen die wichtigsten Schutzsuchenden.

Die Daten der EUAA bedeuten, dass sich die Zahl der Asylsuchenden im Jahr 2023 einem Niveau nähert, das zuletzt 2015-2016 erreicht wurde, als Hunderttausende von Menschen – viele von ihnen Syrer auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg – Zuflucht suchten.

Die Einwanderung, auch die von Asylbewerbern, ist ein wichtiges Thema für Europa im Vorfeld der Wahlen im Juni.

At least 500 extra #Frontex officers will be sent to help guard the EU’s external border in #Bulgaria. This comes amid fresh allegations of ‚grave and persistent‘ human rights violations in the region.https://t.co/wDZzZGUV2B

— InfoMigrants (@InfoMigrants) March 1, 2024