Elon Musk dementiert Russlands Starlink-Nutzung

Los Angeles – Tesla-Gründer Elon Musk hat die Meldungen, wonach das russische Militär seinen Internetdienst Starlink nutze, dementiert.

„In einer Reihe von Falschmeldungen wird behauptet, SpaceX würde Starlink-Terminals an Russland verkaufen. Dies ist kategorisch falsch. Nach unserem besten Wissen sind keine Starlinks direkt oder indirekt an Russland verkauft worden“, so der US-Milliardär in einer Mitteilung auf X am Sonntagabend.

Auch SpaceX hatte sich bereits zu den Vorwürfen geäußert und die Meldungen dementiert.

„SpaceX hat Starlink in Russland nie verkauft oder vermarktet und hat auch keine Ausrüstung an Standorte in Russland geliefert“, schrieb das Unternehmen am vergangenen Donnerstag auf der Plattform X. Sollte SpaceX von Fällen erfahren, in denen Starlink-Terminals ohne Erlaubnis genutzt würden, werde die Firma dies prüfen und das Terminal gegebenenfalls abschalten, hieß es weiter.

SpaceX does not do business of any kind with the Russian Government or its military.

Starlink is not active in Russia, meaning service will not work in that country. SpaceX has never sold or marketed Starlink in Russia, nor has it shipped equipment to locations in Russia. If…

— Starlink (@Starlink) February 8, 2024