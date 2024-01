Social Media: Wie erhält man mehr Likes auf TikTok?

Teilen

Eine Social-Media-Plattform wie TikTok lebt von Likes. Sie bestimmen, wie oft Beiträge anderen Nutzern angezeigt werden und sind eine wichtige Metrik für Influencer, um ihren Content aktiv an die Beliebtheit verschiedener Inhalte anzupassen.

Doch vor allem als Anfänger ist es oftmals schwer, überhaupt genug Likes zu sammeln. Dabei sind diese unheimlich wichtig, um sich auf der Plattform zu etablieren und ihre eigenen Beiträge zu unbekannten Nutzern auszuspielen. Doch mit nur wenigen Kniffen regnet es hoffentlich bald Likes auf deine Beiträge.

1. Regelmäßigkeit ist das A und O

In unserer heutigen schnelllebigen Welt ist regelmäßiger Content immens wichtig. Wer eine Welle verpasst, der wird Probleme damit haben, Anschluss zu finden. TikTok verändert sich rasant schnell, weshalb ein ständiger Strom an neuen Inhalten dafür sorgt, dass du relevant bleibst. Zudem profitiert auch der interne Algorithmus davon, wenn deine Posts immer zur selben Zeit hochgeladen werden. Dieser weiß dann, wann er nach deinen neuesten Posts suchen muss und wie genau er diese an eine bestimmte Zielgruppe ausspielt.

Tägliches Posten gehört mittlerweile zum Geschäft dazu, zugleich ist aber auch die Uhrzeit extrem wichtig. Für Deutschland lohnt sich primär der späte Nachmittag bis Abend, da viele nach der Arbeit oder Schule ihre Zeit am Handy verbringen. In einigen Nischen kann es aber auch vorteilhaft sein, andere Tageszeiten zu nutzen. Internationale Nutzer sollten hier ebenfalls darauf achten, wo genau ihr Content geschaut wird.

2. Nutze Trends als Sprungbrett

Auch Trends gehören zum TikTok-Alltag dazu und generieren fast schon automatisch Likes. Viele Nutzer suchen aktiv nach anderen Creatorn, die einem bestimmten Trend folgen. Somit profitieren auch kleinere Accounts davon, sich an solchen Dingen zu beteiligen. Bleibe hier jedoch in deiner Nische, damit deine Inhalte auch von der richtigen Zielgruppe gefunden werden. Schaue aktiv andere Nutzer aus deiner Community und suche nach Trends und Challenges, an denen du teilnehmen kannst. Hier lässt sich eigentlich immer etwas Spannendes finden. Mit Hashtags und Keywords erhöhst du bei solchen Trends ebenfalls deine Sichtbarkeit, was wiederum zu mehr Likes führt.

3. Kollaboriere mit anderen Creatorn

Die Zusammenarbeit mit anderen Influencern aus deiner Nische ist essentiell für einen anfänglichen Boost deiner Likes und Popularität, vor allem, wenn du mit größeren Creatorn interagierst. Doch selbst, wenn du nur etwas mit Freunden zusammen machst, hilft eine Kollaboration euch beiden aus. Hier bildet sich nach und nach ein Netz aus verschiedenen Content-Creatorn, wobei viele Nutzer zwischen ihnen hin und her springen. Accounts lassen sich über Direktnachrichten kontaktieren.

Duetts und Stitch-Inhalte werden ebenfalls immer beliebter und helfen dabei, den eigenen Content mithilfe von anderen Nutzern zu verbessern. Passende Beiträge lassen sich unter den richtigen Hashtags finden und helfen dir dabei, deine Kreativität mit der eines anderen Accounts zu verbinden. Nutzer sind ebenfalls dazu bereit, solche Beiträge zu liken.

4. Humor hilft immer

Auf so gut wie allen sozialen Medien funktionieren lustige Beiträge am besten. Posts sollten die Nutzer schon direkt in den ersten zwei bis drei Sekunden abholen, und das klappt in den meisten Fällen mit Humor am besten. Hier kommt es natürlich auch stark auf die Nische an.

Zudem sollte dieser Content nicht zu sehr auf die Spitze getrieben werden, wenn du nebenbei noch andere Inhalte postest, die weniger auf Witz aus sind. Eine gute Mischung ist perfekt und hilft dabei, neue Leute auf deinen Account zu locken und Likes zu generieren. Humorvolle Beiträge werden zudem auch oft geteilt und erreichen so ein größeres Publikum.

4. TikTok Likes kaufen

Anfangs schadet es auch nicht, sich TikTok Likes zu kaufen und damit die Reichweite etwas zu verbessern. Leider sind neue und kleine Accounts beim TikTok-Algorithmus stark benachteiligt, nur wenige schaffen es, unter der Masse an Content aufzufallen. Immer mehr wollen auf den Zug aufspringen und selbst originelle und kreative Inhalte gehen schnell unter. Daher sind Likes eine so wichtige Metrik, denn sie bestimmen, was funktioniert und was nicht.

Je mehr Likes ein Post hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser auch von mehr Leuten gesehen wird. Daher lohnt sich schon ein kleiner Boost, der sich dann später in organische Likes umwandelt, sobald der Content für mehr Nutzer ausgespielt wird.

5. Interagiere mit deinen Followern

Mittlerweile setzen viele Algorithmen großer sozialen Medien vor allem auf die aktive Interaktion bei Beiträgen und weniger auf das bloße passive Konsumieren. TikTok mischt sich ebenfalls darunter und verbreitet Posts, unter denen fleißig kommentiert und sich unterhalten wird, mehr als die, wo es nur Likes hagelt. Daher solltest du dich als Betreiber aktiv mit deinen Followern und Kommentatoren auseinandersetzen, um deinen Beitrag besser vom Algorithmus aufgreifen zu lassen.

Es schadet auch nicht, auf Likes aufmerksam zu machen. Viele Nutzer vergessen beim endlosen Scrollen gerne einmal, dass dies überhaupt möglich ist. Die meisten lassen sich einfach nur berieseln, interagieren aber nicht aktiv mit den Posts, obwohl sie ihnen gefallen haben. Likes und Kommentare sind somit eng miteinander verbunden und helfen sich gegenseitig, deine Beiträge an mehr Leute auszuspielen.