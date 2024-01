Kanada wird Waffenexporte in die Türkei wieder aufnehmen

Ottawa – Nach fast vier Jahren wird Kanada das Waffenembargo gegen die Türkei wieder aufheben.

„Kanada und die Türkei tauschen sich weiterhin offen über unsere bilateralen, wirtschaftlichen und kommerziellen Beziehungen aus“, sagte die Sprecherin des kanadischen Außenministeriums, Charlotte MacLeod, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Exportkontrollen seien zwar weiterhin in Kraft, Ottawa sei jedoch bestrebt, das Problem mit der Türkei zu lösen, da diese ein NATO-Verbündeter sei.

Kanada und die Türkei haben sich jedoch bereits darauf geeinigt, die kanadischen Exporte von Drohnenbauteilen wieder aufzunehmen, wenn im Gegenzug mehr Transparenz über den Verwendungsort der Teile geschaffen wird.

Die Einigung wurde demnach bereits Anfang Januar nach monatelangen Gesprächen erzielt, sagte eine mit dem Prozess vertraute Person. Die Seiten hätten sich darauf geeinigt, dass er nach Abschluss der schwedischen Ratifizierung in Kraft treten würde.

Nach 20-monatiger Verzögerung hat die Türkei in dieser Woche die Mitgliedschaft Schwedens in der westlichen Militärallianz durch eine Parlamentsabstimmung und die Unterschrift des Präsidenten zügig gebilligt, sodass nur noch Ungarn seine Zustimmung geben muss.

Kanada setzte 2020 den Verkauf von Drohnentechnologie an die Türkei aus, nachdem es zu dem Schluss gekommen war, dass die an den in der Türkei hergestellten Drohnen angebrachten optischen Geräte von Aserbaidschan im Kampf gegen die armenischen Streitkräfte in Berg-Karabach eingesetzt worden waren, einer Enklave, die Baku inzwischen zurückerobert hat.

Ottawa stoppte die Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen im Jahr 2022, als Ankara Einwände gegen die NATO-Bewerbungen Finnlands und Schwedens erhob. Nach einem NATO-Gipfel im Juli letzten Jahres wurden die Gespräche jedoch wieder aufgenommen.

Canada is expected to resume exports of drone parts and other defense equipment to Turkey after the two countries reached an agreement on transparency around their usage https://t.co/5TmycVN5Qr

— Bloomberg (@business) January 26, 2024