UN-Bericht: Israelische Kriegsverbrechen in Gaza

Ramallah – Das Amt des Hohen Kommissars für Menschenrechte der UN (OHCHR) hat beunruhigende Informationen erhalten, wonach die israelischen Streitkräfte (IDF) mindestens 11 unbewaffnete palästinensische Männer vor den Augen ihrer Familienangehörigen im Viertel Al Remal in Gaza-Stadt erschossen haben sollen, was ein mögliches Kriegsverbrechen vermuten lässt. Dies folgt auf frühere Anschuldigungen, wonach die israelischen Streitkräfte gezielt Zivilisten getötet haben.

In dem Bericht heißt es, die Soldaten hätten auch Frauen und Kinder in einen Raum beordert „und entweder auf sie geschossen oder eine Granate in den Raum geworfen, wobei einige von ihnen, darunter ein Säugling und ein Kind, schwer verletzt worden sein sollen“.

Die UN-Organisation forderte Israel am Mittwoch auf, eine Untersuchung der Vorwürfe einzuleiten.

„Die israelischen Behörden müssen unverzüglich eine unabhängige, gründliche und wirksame Untersuchung dieser Vorwürfe einleiten. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, müssen die Verantwortlichen vor Gericht gestellt und Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass sich solche schwerwiegenden Verstöße wiederholen“, heißt es in einem Bericht der OHCHR mit dem Titel „Ungesetzliche Tötungen in Gaza-Stadt“.

Ein israelischer Beamter wies die Behauptungen als „nichts als Blutverleumdung“ zurück. Die „Blutverleumdung“, auch bekannt als „Blutanschuldigung“, ist der Glaube, dass Juden christliche Kinder (hauptsächlich Jungen) ermordeten, um ihr Blut für religiöse Rituale zu verwenden.

Nach Angaben des Büros wurden die israelischen Truppen in der bereits in der Vergangenheit beschuldigt, gezielt Zivilisten anzugreifen und zu töten.

Der monatelange Krieg Israels wurde durch den Überfall der Hamas am 7. Oktober ausgelöst, bei dem nach einer AFP-Zählung, die sich auf israelische Zahlen stützt, rund 1.140 Menschen getötet wurden.

Israels Vergeltungsoffensive im Gazastreifen hat nach Angaben der Behörden des Gazastreifens mindestens 20.000 Menschen getötet, die meisten von ihnen Kinder oder Frauen.

UN Human Rights Office reports that Israeli forces summarily executed at least 11 men, then forced women and children into a room and shot them or threw a grenade, seriously injuring them.

