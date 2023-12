Türkei: Lira fällt auf neues Rekordtief

Die türkische Währung verlor am Mittwoch weiter an Wert und sank am Morgen gegenüber dem Euro auf bis zu 32,1840 ab. Der Dollar wurde mit 29,1637 gehandelt

Ankara – Die türkische Lira hat am Mittwoch gegenüber dem Euro ein neues Rekordtief erreicht.

Die türkische Währung verlor am Mittwoch weiter an Wert und sank am Morgen gegenüber dem Euro auf bis zu 32,1840 ab. Der Dollar wurde mit 29,1637 gehandelt – der niedrigste Stand seit Einführung der neuen Währung am 1. Januar 2005.

Türkische Lira-Prognose für 2024 von JPMorgan

Die US-Investmentbank JPMorgan erwartet für das kommende Jahr jedoch eine Aufwertung der türkischen Lira.

Der Wert der türkischen Währung ist in den letzten Jahren stark gesunken, aber eine 180-Grad-Wende in der Politik nach dem Wiederwahlsieg von Präsident Tayyip Erdogan in diesem Jahr hat zu einer deutlichen Anhebung der Zinssätze geführt, was zu mehr Optimismus geführt habe.

Zentralbank erhöht Leitzins um 250 Basispunkte auf 42,5 Prozent

Die türkische Zentralbank hat am Donnerstag erwartungsgemäß ihren Leitzins um 250 Basispunkte auf 42,5 % angehoben, um der seit Jahren steigenden Inflation entgegenzuwirken, versprach aber, den aggressiven Straffungszyklus so bald wie möglich zu beenden.

Einige Analysten hielten eine weitere Zinserhöhung nach sieben aufeinander folgenden Monaten der Straffung für wahrscheinlich.

Die Zentralbank hat ihren einwöchigen Reposatz (TRINT=ECI) seit Juni um 3.400 Basispunkte angehoben, als Erdogan die ehemalige Wall-Street-Bankerin Hafize Gaye Erkan zur Zentralbankchefin ernannte, um eine scharfe Wende zu einer orthodoxeren Politik einzuleiten.

In den letzten drei Monaten hatte sie die Zinssätze jeweils um 500 Basispunkte angehoben, doch im letzten Monat erklärte sie, dass die Straffung bald enden werde.

Am Donnerstag deutete sie an, dass sie der Ziellinie noch näher gekommen sei. Sie erwarte, „den Straffungszyklus so bald wie möglich abzuschließen“.

Die geldpolitische „Straffung wird so lange beibehalten, wie es für die Gewährleistung einer nachhaltigen Preisstabilität erforderlich ist“, fügte sie hinzu und wiederholte, dass die Politik „deutlich nahe an dem Niveau liegt, das erforderlich ist, um den Desinflationskurs zu etablieren“.

Die Zentralbank geht davon aus, dass die Inflation von fast 62 % im letzten Monat auf 70-75 % im Mai ansteigen wird, bevor sie bis Ende nächsten Jahres auf etwa 36 % zurückgeht.

Erdogans Beharren auf Zinssenkungen trotz steigender Preise hat in der Vergangenheit mehrere Währungsabstürze ausgelöst und die Inflation auf ein Zwei-Dekaden-Hoch getrieben. Obwohl er die derzeitige Politik unterstützt, hat er in den letzten Jahren vier Zentralbankchefs entlassen, was Fragen aufwirft, ob Erkan den Kurs beibehalten kann.