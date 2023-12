Teilen

Alle Jahre wieder setzen wir uns Ziele für das neue Jahr. Mehr Sport, gesunde Ernährung und das Ablegen von ungesunden Gewohnheiten wie das Rauchen, Angst vor dem Zahnarzt überwinden und vieles mehr, gehören dazu. Warum also nicht im kommenden Jahr für die innere und äußere Schönheit etwas Neues ausprobieren? Wer schön sein will, muss nicht unbedingt leiden!

Im kommenden Jahr möchten wieder viele Menschen das Problem direkt angehen, ohne Aufputschmittel wie Koffein oder Zigaretten. Diese schaden ohnehin der Gesundheit und verfärben dazu noch die Zähne. Zu einer guten körperlichen und geistigen Verfassung gehört ein strahlendes Lächeln. Weiße und gepflegte Zähne stehen von jeher für einen gesunden Körper und stärken das Selbstbewusstsein. Die richtige und regelmäßige Pflege nach dem Zahnarztbesuch verhilft zu einem größeren Selbstbewusstsein, wie viele Diamond Smile Erfahrungen bestätigen.

Viele fühlen sich zudem regelmäßig erschöpft und sind nicht allein. Der Trend geht deshalb immer mehr zur natürlichen Energie, zu Ritualen und Inhaltsstoffen, die unser Energieniveau ausgleichen und von der Sucht nach Kaffee und zuckerhaltigen Mode-Getränken wie Energy-Drinks befreien sollen, die wir sonst als Muntermacher brauchen, wenn wir müde sind. Pflanzliche Nahrung, wie beispielsweise Haferflocken und gesunder Schlaf für einen ausgewogenen Blutzuckerspiegel spielen eine größere Rolle, um die körperliche Energie den gesamten Tag zu behalten und sie weiter zu steigern.

Neue und gesunde Essgewohnheiten statt Hungerdiät

Verhindern Sie durch veränderte Essgewohnheiten Allergien oder andere körperliche Folgen wie Gewichtszunahme. Das bedeutet nicht, dass sie hungern müssen. Es ist erwiesen, dass richtiges Essen das Immunsystem stärkt und ein Schlüsselfaktor für Gesundheit und Wohlbefinden darstellt. Einseitige Diäten versprechen viel, der Erfolg bleibt auf Dauer aus. Schenken Sie sich zum neuen Jahr eine Ernährungsberatung und verlieren Sie neben den gesundheitlichen Aspekten noch dauerhaft Gewicht ohne zu hungern. Auch Ihre Zähne werden es Ihnen danken.

Schlaf-Wellness für Ihr Wohlbefinden

Schlafprobleme nehmen durch Computerarbeit und der privaten Vorlieben für Smartphones mit digitalen Bildschirmen immer mehr zu. Nur mit Schäfchen zählen oder einer Tasse Kräutertee stellen sich selten Erfolge ein, gut zu schlafen. Viel frische Luft, Wellness-Tage ohne Hektik oder ein stressfreier Urlaub mit viel Schlaf, verhilft der Haut zu neuer Kraft. Wellnessprodukte für zu Hause, Akupressur- Matten oder traditionelle Therapie – stressfreie Zeit fördert das allgemeine Wohlbefinden.

Sauna-Rituale

Im hohen Norden kennt jeder die großen Vorteile von Saunagängen. Sie verbessern das Hautbild, die Durchblutung und entspannen alle Muskeln. Studien dort zeigten, dass 30 Minuten Saunagänge die gleiche Wirkung wie 30 Minuten im Fitness-Studio haben, was die Aufnahme von maximalem Sauerstoff betrifft. Das ist gleichermaßen gewährleistet. Sauna inklusive Aromatherapie Made in Germany! Auch in anderen Ländern ist der aus Deutschland eingeführte Sauna-Aufguss überaus beliebt. Auf die Steine in der Sauna wird ein mit ätherischen Ölen versetztes Wasser gegossen, welches mit immer wiederkehrenden Handtuchbewegungen in der Luft duftend zirkuliert – eine Kombination aus Aromatherapie und traditionellem Saunieren.

Wasser für Gesundheit und Schönheit

Wasser ist für den Menschen lebensnotwendig. Viele von uns vergessen während der Arbeit oder einer ablenkenden Beschäftigung ausreichend zu trinken. Mundtrockenheit, Wassereinlagerungen im Körper und Kopfschmerz weisen auf eine Dehydrierung hin. Daher ist es wichtig, ohne zuckerhaltige Getränke, den Wasserhaushalt im Körper zu regulieren. Einigen fällt das immens schwer. Viel Wasser zu trinken, trägt entscheidend zur Gesundheit und zur Schönheit bei, denn auch unsere Haut benötigt Feuchtigkeit von innen. Auch das kann ein Vorsatz für das neue Jahr sein – ausreichende Flüssigkeitszufuhr ohne Zucker, dafür vielleicht Wasser der neuen Generation – mit Kollagen und zusätzlich zugefügten Elektrolyten.

Digitaler Entzug für einen wachen Geist

Sind Sie gestresst, wenn Sie Ihr Smartphone nicht finden? Sehen Sie alle fünf Minuten auf Ihr Telefon und haben Sie das Gefühl, etwas zu verpassen? Haben Sie Konzentrationsprobleme ohne Ihr Smartphone in der Nähe? Auch ein bewusster digitaler Entzug mit dem Bewusstsein, dass Freizeit in der Natur wie eine Therapie wirken kann, gehört zu den Trends. Bewegung in der frischen Luft anstatt im Fitness-Studio, entfernt vom Bildschirm oder Smartphone, hellt die Stimmung auf und kann dem Geist wieder zu neuer Kraft verhelfen. Digitale Entgiftung kann ein wunderschöner Vorsatz für das neue Jahr sein.