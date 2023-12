Putin lobte während einer Pressekonferenz in Moskau die Bemühungen Erdogans um eine Lösung des Konflikts zwischen Palästina und Israel.

Moskau „Gott segne ihn“: Putin lobt Erdogans Rolle in Gaza

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin lobte während einer Pressekonferenz in Moskau die Bemühungen seines türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan, um eine Lösung des Konflikts zwischen Palästina und Israel.

Putin sagte, Erdogan spiele eine führende Rolle bei der Beilegung der Krise im Gaza-Streifen.

„Ich möchte die bedeutende und führende Rolle des türkischen Präsidenten Erdogan in der Frage der Wiederherstellung des Friedens in Gaza hervorheben“, sagte Putin. „Er ist sicherlich einer der Führer der internationalen Gemeinschaft, der dieser Tragödie Aufmerksamkeit schenkt und alles tut, um die Situation zum Besseren zu wenden und Bedingungen für einen langfristigen Frieden zu schaffen“, fügte das russische Staatsoberhaupt hinzu.

Putin wies darauf hin, dass Erdogan „sehr aktiv in dieser Richtung“ sei. „Gott segne ihn“, wünschte der russische Präsident seinem türkischen Amtskollegen, berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS.

Der russische Staatschef erklärte, dass er Anfang nächsten Jahres in die Türkei reisen werde, um Erdogan zu treffen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Mittwoch, Moskau könne Israels Methoden gegen die palästinensische Gruppe Hamas nicht als „akzeptabel“ bezeichnen.

„Von Anfang an haben wir … den Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober gegen israelische Zivilisten scharf verurteilt … und dringend dazu aufgerufen, solche terroristischen Aktivitäten zu unterbinden. Aber gleichzeitig können wir die Methoden, die (von Israel) gegen die Hamas eingesetzt wurden und unter denen die Zivilbevölkerung am meisten gelitten hat, nicht als akzeptabel anerkennen“, zitiert Daily Sabah Lawrow, der vor dem russischen Föderationsrat eine Rede hielt.

„Viertel werden dem Erdboden gleichgemacht, mehr als 18.000 Zivilisten sind bereits gestorben, und diese Zahl steigt täglich, zwei Drittel von ihnen sind Frauen und Kinder. Die Situation ist schrecklich“, sagte Lawrow.

