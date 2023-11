Maximilian Krah (AfD): Erdogan ist nicht dein Feind

Teilen

Berlin – Maximilian Krah, AfD-Politiker und Mitglied des Europäischen Parlaments, hat eine für deutsche Politiker ungewöhnliche Video-Botschaft veröffentlicht und wird in türkischen Medien und sozialen Netzwerken dafür gefeiert.

In diesem Video lobt er den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für seine Prinzipien und hat deutsche Politiker aufgefordert ihn als Vorbild zu nehmen.

„Erdogan ist nicht dein Feind“, so Krah an seine Follower. Erdogan sei von den Menschen wiederholt zum Präsidenten der Türkei gewählt worden und „seine Bilanz als türkischer Präsident“ könne sich sehen lassen. Er setze sich, im Gegensatz zu deutschen Politikern, stets „für türkische Interessen ein“, so der EU-Politiker. Aus diesem Grund würden deutsche Politiker ihn nicht mögen.

Krah:

„Sie sollten sich für deutsche Interessen einsetzen, dann hätten sie auch kein Problem mit Erdogan. Wir brauchen in Deutschland Politiker, die sich für deutsche Interessen einsetzen und die dann Diplomatie mit türkischen Politikern betreiben, die sich für türkische Interessen einsetzen. Aber wir brauchen nicht deutsche Politiker, die nicht einmal wissen, was deutsche Interessen sind und dann ihre türkischen Kollegen ablehnen, weil er das tut, wofür er gewählt ist, nämlich sich für türkische Interessen einsetzen.“

Deutschland und die Türkei seien seit Jahrhunderten befreundete Partner und arbeiteten zusammen, betonte Krah weiter. Dies habe „beiden Ländern immer geholfen“. Daran wolle die AfD anknüpfen. Patrioten seien „niemals Feinde“.

