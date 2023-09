Basketball-WM: Deutschand nach Sieg gegen USA im Finale

Manila – Die deutschen Basketballer haben die Sensation geschafft. Das Team um Kapitän Dennis Schröder besiegte am Freitag im Halbfinale-Spiel in Manila den fünfmaligen Weltmeister USA mit 113:111.

Damit stehen die deutschen Basketballer erstmals im Finale der Weltmeisterschaft. Was Kampf und Intensität angeht, hat man vielleicht nie eine bessere deutsche Mannschaft gesehen. Es war der größte Sieg der Nationalmannschaft seit dem EM-Triumph im Jahr 1993.

Deutschland kam mit sechs Siegen in das mit Spannung erwartete Halbfinale. „Historisch“, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz im Kurznachrichtendienst Twitter, nun X. Im Endspiel am Sonntag (14.40 Uhr) geht es nun gegen Serbien.

Die Basketball-Weltmeisterschaft 2023 findet vom 25. August bis zum 10. September in Asien statt. Japan, die Philippinen und Indonesien sind die drei Austragungsorte des Turniers.

Was für ein Spiel 😱😱 FINALS HERE WE GO 🚀

🔻Andreas Obst: 24 PTS, 6 AST, 24 EFF, 4/8 3P

🔻Franz Wagner: 22 PTS, 5 REB, 15 EFF, 4/8 2P

🔻Daniel Theis: 21 PTS, 7 REB, 26 EFF, 10/15 FG

••••

🏀⚫️🔴🟡🔥#KoerbeFuerD#WinForDeutschland#WinForAll#FIBAWC pic.twitter.com/3DZQj1nBYw

— Dt. Basketball Bund (@DBB_Basketball) September 8, 2023