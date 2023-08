New York: Ab sofort ist der islamische Gebetsruf erlaubt

Die Stadt New York hat am Dienstag neue Richtlinien herausgegeben, die es Moscheen erlauben, den muslimischen Gebetsruf in den Stadtvierteln zu übertragen.

Teilen

New York – Moscheen in New York City können seit gestern erstmals den Muezzin per Lautsprecher zum Gebet rufen lassen

Die Stadt New York hat am Dienstag neue Richtlinien herausgegeben, die es Moscheen erlauben, freitags den muslimischen Gebetsruf ohne Genehmigung und trotz der Schallschutzbestimmungen in den Stadtvierteln zu übertragen.

Nach Angaben der Stadt erlaubt die Richtlinie den Gebetsruf auch in den Abendstunden während des Ramadan, des Fastenmonats der muslimischen Gemeinschaft.

Nach den neuen Vorschriften benötigen Moscheen keine Sondergenehmigung, um den islamischen Gebetsruf (Adhan) freitags und bei Sonnenuntergang während des heiligen Monats Ramadan öffentlich vorzutragen, sagte Bürgermeister Eric Adams bei der Bekanntgabe der neuen Richtlinien am Dienstag.

Der Freitag ist der traditionelle heilige Tag des Islams, und während des Ramadan brechen die Muslime ihr Fasten bei Sonnenuntergang.

„Heute bauen wir Bürokratie ab und sagen klar und deutlich: Wenn Sie eine Moschee oder ein Gotteshaus sind, müssen Sie keine Genehmigung für den Ruf zum Freitagsgebet beantragen. Es steht Ihnen frei, Ihren Glauben in New York City auszuleben“, so Adams weiter.

Das Büro für Gemeindeangelegenheiten der Polizeibehörde wird mit den Moscheen zusammenarbeiten, um die neuen Richtlinien umzusetzen und sicherzustellen, dass die Geräte, die zur Übertragung des Adhan verwendet werden, auf angemessene Dezibelwerte eingestellt sind, sagte Adams.

„Der Klang des Adhan ist nicht nur ein Aufruf zum Gebet, sondern auch ein Aufruf zur Einheit, zum Nachdenken und zur Gemeinschaft“, sagte Afaf Nasher, Geschäftsführer der New Yorker Sektion des Council on American-Islamic Relations, in einer Erklärung. „Wir glauben, dass diese Aktion zu einem besseren Verständnis und einer größeren Wertschätzung der Werte und Traditionen der muslimischen Gemeinschaft beitragen wird.“

Somaia Ferozi, Direktorin der Ideal Islamic School in Queens, sagte, dass die neuen Regeln der Stadt New York eine positive Botschaft an ihre Schüler senden.

We’re cutting red tape and saying clearly that mosques and houses of worship are free to amplify their call to prayer on Fridays and during Ramadan without a permit necessary. Read more: https://t.co/lVRw5brgVU https://t.co/pdjMDdJe9p pic.twitter.com/wkblirAeY6 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) August 29, 2023

Auch interessant

– Meinungsfreiheit –

In Dänemark sollen Koranverbrennungen verboten werden

Die dänische Regierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die öffentliche Verbrennung religiöser Schriften unter Strafe stellt.