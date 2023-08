In Dänemark sollen Koranverbrennungen verboten werden

Teilen

Kopenhagen – Die dänische Regierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die öffentliche Verbrennung religiöser Schriften unter Strafe stellt.

Die Maßnahme werde ergriffen, um die Verbrennung der Bibel oder des Korans zu kriminalisieren, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums. Das Verbrennen eines Korans wäre nach dem neuen Gesetz eine Straftat, die mit Geldstrafen oder bis zu zwei Jahren Gefängnis geahndet wird.

Die Mitte-Rechts-Regierung möchte das bestehende Verbot der Verbrennung ausländischer Flaggen in Dänemark erweitern, indem sie auch „die unsachgemäße Behandlung von Gegenständen verbietet, die für eine Religionsgemeinschaft von großer religiöser Bedeutung sind“, so Justizminister Peter Hummelgaard.

„Infolge der jüngsten Koranverbrennungen wird Dänemark in weiten Teilen der Welt zunehmend als ein Land angesehen, das beleidigende und verunglimpfende Handlungen gegen andere Länder und Religionen erleichtert“, heißt es in der Erklärung weiter.

Der Gesetzentwurf bezieht sich nicht auf mündliche oder schriftliche Äußerungen, einschließlich Zeichnungen, sondern auf Handlungen, die an einem öffentlichen Ort oder mit dem Ziel einer weiteren Verbreitung vorgenommen werden.

„Diese beleidigenden und verunglimpfenden Handlungen haben negative Auswirkungen auf die Sicherheit der Dänen, sowohl im Ausland als auch zu Hause in Dänemark“, sagte Justizminister Peter Hummelgaard.

Er wies darauf hin, dass dies konkret bedeutet, dass die öffentliche Verbrennung beispielsweise der Bibel oder des Korans unter Strafe gestellt wird.

Hummelgaard sagte auf einer Pressekonferenz, die jüngsten Proteste seien „sinnlose Verhöhnungen, die keinen anderen Zweck haben, als Zwietracht und Hass zu schüren“.

Die dänische Regierung hat sich wiederholt von den Schändungen distanziert, aber darauf bestanden, dass die Meinungsfreiheit einer der wichtigsten Werte der dänischen Gesellschaft ist. Sie sagte, dass diese durch das vorgeschlagene Gesetz nicht beeinträchtigt werden würde.

Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist „ein Eckpfeiler der dänischen Demokratie, und die Freiheit, sich zu äußern, ist ein zentraler Wert in der dänischen Gesellschaft“, so Hummelgaard. Der Vorschlag sei „ein gezielter Eingriff, der nichts an der Tatsache ändert, dass die Meinungsfreiheit in Dänemark einen sehr breiten Rahmen haben muss“, sagte er.

Außenminister Lars Løkke Rasmussen sagte, es habe mehr als 170 Proteste, darunter viele Koranverbrennungen, vor den Botschaften muslimischer Länder gegeben, und die vorgeschlagene Änderung sei „ein wichtiges politisches Signal, das Dänemark in die Welt senden will“.

Letzten Monat sagte er, die Regierung werde versuchen, die Verbrennung des Korans oder anderer religiöser Schriften rechtlich zu verhindern, fügte aber hinzu, dass es „Raum für religiöse Kritik“ geben müsse und dass es keine Pläne gebe, eine Blasphemieklausel wieder einzuführen, die 2017 aufgehoben wurde.

Der Gesetzentwurf wird den Gesetzgebern am 1. September vorgelegt und soll „gegebenenfalls vor dem Ende des parlamentarischen Jahres“, also vor Weihnachten, behandelt werden, so das Justizministerium.

Der schwedische Ministerpräsident hat am Freitag Respekt für den Schritt Dänemarks geäußert, die öffentliche Schändung religiöser Schriften unter Strafe zu stellen.

„Ich habe großen Respekt vor dem, was Dänemark tut“, sagte Ulf Kristersson auf einer Pressekonferenz, wie lokale Medien berichteten.

Er fügte hinzu, dass Schweden und Dänemark eine unterschiedliche Gesetzgebung hätten und dass die Länder, die einer Terrordrohung ausgesetzt seien, Maßnahmen ergreifen müssten.

Er sagte, dass sein Land die Verfassung ändern müsste, sollte es sich entscheiden, dem dänischen Schritt zu folgen.